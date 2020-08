El 29 de agosto se reveló el ranking de reputación de marca para actores coreanos. Los resultados muestran que el drama It’s okay to not be okay dejó huella en el público, ya que sus dos protagonistas llegaron a ubicarse en el top 5 entre varias otras celebridades de renombre.

Kim Soo Hyun, actor que estuvo dos años alejado del ojo mediático por el servicio militar, regresó a lo grande a la escena televisiva. Aunque el K-drama Está bien no estar bien no llegó a ser un hit de sintonía local, sí se convirtió en un fenómeno de Netflix.

Como resultado, la estrella de Dream High recibió el primer lugar con un puntaje total de 3 771 464 puntos. Sus palabras clave más fuertes fueron el nombre de su último proyecto, el de su personaje Moon Kang Tae y el de su co-estrella Seo Ye Ji. Además, recibió 72% de reacciones positivas en la percepción del público

Kim Soo Hyun en It's okay to not be okay. Foto: tvN

En el segundo puesto figura Cho Seung Woo, que actúa en la serie de tvN Stranger (segunda temporada) que inició su emisión en los primeros días de agosto. El actor llegó a 3 415 810 puntos en el registro.

Stranger, drama policial de Netflix. Créditos tvN

El tercer lugar del mes se lo lleva Lee Joon Gi. Su nombre resuena debido al K-drama de misterio Flower of evil en el que un matrimonio entra en crisis debido a un secreto que sale a la luz. El puntaje que alcanzó el actor fue de 3 290 796.

Como se mencionó, Kim Soo Hyun no fue el único actor de It’s okay to not be okay en recibir el reconocimiento del público. Su compañera Seo Ye Ji llegó a ubicarse en el cuarto lugar de la lista, dado sus recientes contratos como imagen en campañas de publicidad.

Oh Jung Se, quien se llevó las palmas al interpretar al hermano mayor de Kim Soo Hyun, se ubicó en la sexta posición del ranking de reputación. Actualmente, aparece en el drama The good detective de JTBC.

Oh Jung Se y Seo Ye Ji. Foto: fancafe

TOP 10 de actores en el ranking de reputación de agosto

1. Kim Soo Hyun

2. Cho Seung Woo

3. Lee Joong Gi

4. Seo Ye Ji

5. Moon Chae Won

6. Oh Jung Se

7. Lee Min Jung

8. Han Da Gam

9. Bae Doo Na

10. Shin So Yul

¿Qué es el ranking de reputación de marca?

La lista de reputación es un estudio del Korean Businesss Research Institute sobre el impacto de diversos famosos en cuanto a reconocimiento, cobertura de medios, menciones en comunidades sociales, entre otros.

Para los resultados presentados, se analizó data desde el 27 de julio al 28 de agosto. Puedes revisar los cuadros originales AQUÍ.

