Kim Min Jae y Park Eun Bin revelan detalles de su próximo drama Do you like Brahms?

La revista Allure reveló la extensa entrevista realizada a los actores coreanos Kim Min Jae y Park Eun Bin sobre su trabajo en el K-drama musical Do you like Brahms?, programado para estrenarse el 31 de agosto.

La conversación inició con Kim Min Jae hablando sobre su personaje, Park Joon Young, un dotado pianista de fama internacional.

“Me gusta tocar el piano. El personaje de Joon Young es codicioso. Es el primer coreano en ganar el concurso Chopin. Tiene una vida que para cualquiera resulta maravillosa y espléndida, pero está vacío por dentro”.

Al compararse con su personaje, Kim Min Jae agregó: “Él vive con muchos problemas que no puede decir. Yo también suelo hacer eso. Así que sé mejor que nadie cómo se siente su corazón”.

El actor explicó que las grabaciones de Liking Brahms (nombre alternativo) iniciaron en abril, por lo que tuvo solo un mes para perfeccionarse en el uso del piano.

Asimismo, señaló que como consecuencia del coronavirus (COVID-19) se extremaron las medidas de seguridad, lo que provocó que sea más difícil grabar.

“El director [Jo Young Min] nos dijo que nuestro drama está destinado a brindar consuelo, por lo que no deberíamos crear una atmósfera desoladora o desesperada en el set”, indicó.

Por su lado, Park Eun Bin, quien da vida a Chae Song Ah, una violinista que inicia tarde su carrera musical, explicó por qué eligió Do you like Brahms?, cuyo ritmo resulta más lento al de otras producciones.

“En estos días, hay una gran cantidad de ‘contenido increíble’ que es fuerte, de ritmo rápido y nítido. Personalmente, a veces siento que ver ese tipo de contenido agota mi energía”.

Agregó: “Este drama es muy diferente a ese tipo de sentimientos. Puede que sea demasiado lento para este mundo moderno, pero es lírico y suave. No tiene sabores fuertes, pero tiene su propio significado”.

La actriz nacida en 1992 también dijo sentirse afortunada de interpretar un personaje que tiene la misma edad que ella, 29 años: “Siento que estoy haciendo un disco del último año de mis 20 en el set. Tengo que prepararme bien para mis 30”.

Park Eun Bin finalizó la entrevista reconociendo que no sabía mucho de Brahms, pero al averiguar más de él y su visión romántica de la vida, lo hace calzar en su definición de cómo sería su tipo ideal.

