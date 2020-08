Record of youth y más k-dramas que se estrenan en setiembre de 2020 [VIDEOS]

Setiembre de 2020 llega con más k-dramas de estreno para beneplácito de los fans de dichas producciones. Aunque el mes será dominado por la comedia romántica, no faltarán las conmovedoras historias, el terror sobrenatural y la llegada de una producción con temática BL (boys love).

Los espectadores verán el debut actoral de Younghoon, del grupo k-pop THE BOYZ, el regreso de la maknae de SNSD, Seohyun, la última producción que Park Bo Gum grabó antes de enlistarse al Ejército y muchas otras novedades.

En esta nota, conoce cuáles son estos dramas coreanos, cuándo se estrenan y mediante qué canal serán emitidos.

Love revolution

Fecha de estreno: 1 de setiembre

Comedia escolar de 16 episodios basada en el popular webtoon homónimo. Será emitida por Kakao TV y significará el debut actoral del idol de THE BOYZ, Kim Younghoon.

El adorable Gong Joo Young se enamora a primera vista de Wang Ja Rim. Aunque ella es popular y distante, hará de todo para conquistarla, porque piensa que la persistencia es la clave del éxito. En medio del surgimiento de algún vínculo de esta pareja, entrarán a tallar sus respectivas amistades.

Actores de Love revolution

-Park Ji Hoon es Gong Joo Young

-Lee Ruby es Wang Ja Rim

-Kim Younghoon de THE BOYZ es Lee Kyung Woo

-Im Da Young es Oh Ah Ram

Lies of lies

Fecha de estreno: 4 de setiembre

Melodrama de romance y suspenso compuesto por 16 episodios que se emitirán en Channel A.

Ji Eun Soo se casa con un chaebol, pero este muere inesperadamente. Ella será acusada de asesinato y enviada a prisión, donde le arrebatarán a su hija. Posteriormente, la pequeña será adoptada por el frío reportero Kang Ji Min. Cuando Ji Eun Soo consigue la libertad, intentará casarse con el nuevo padre de su hija, para poder recuperarla aunque sea bajo el título de madrastra.

Actores de Lies of lies

-Lee Yoo Ri es Ji Eun Soo

-Yun Jung Hoon es Kang Ji Min

-Lee Il Hwa es Kim Hwal Ran

-Im Joo Eun es Eun Se Mi

Record of youth

Fecha de estreno: 7 de setiembre

Nuevo romance juvenil compuesto de 16 episodios que serán emitidos en simultáneo en tvN y Netflix. Es la última serie que Park Bo Gum grabó antes del enlistamiento militar y el regreso a la pantalla chica de la actriz de Parasite, Park So Dam, desde que protagonizó Cinderella and four knights (tvN, 2016).

Sa Hye Joon es un modelo bastante popular que sueña con seguir su verdadera pasión, la actuación. Pese a que tratan de frenarlo con duros comentarios por su falta de presencia escénica, no se dará por vencido. Su amigo modelo, Won Hae Hyo, se esfuerza para que su nombre no dependa de su apellido. Mientras tanto, la joven An Jung Ha deja su puesto en una importante empresa para hacerse camino como artista del maquillaje.

Actores de Record of youth

-Park Bo Gum es Sa Hye Joon

-Park So Dam es An Jung Ha

-Byun Woo Suk es Won Hae Hyo

18 again

Fecha de estreno: 7 de setiembre

Drama fantasía de 16 episodios de la jTBC, inspirado en la película del 2009 protagonizada por Zac Efron, 17 again.

Tras 18 años cuidando a sus gemelos, Jung Da Jung afronta su primer trabajo. Mientras tanto, su esposo Hong Dae Young es despedido y enfrenta un futuro incierto a los 37 años. La situación colmará la tensión y ella pedirá el divorcio. De manera inesperada, un día el cuerpo de Dae Young vuelve a ser lo que fue a los 18. Con esa apariencia y un nuevo nombre, intentará reiniciar su alborotada vida.

Actores de 18 again

-Kim Ha Neul es Jung Da Jung

-Han So Eun es Jung Da Jung (Joven)

-Yoon Sang Hyun es Hong Dae Young (37 años)

-Lee Do Hyun es Hong Dae Young (18 años) / Go Woo Young

Private life

Fecha de estreno: 16 de setiembre

Serie de 16 episodios de la jTBC que une en el rol protagónico a la miembro más joven de la girlband k-pop SNSD, Seohyun, junto a Go Kyun Pyo. También conocida como Private lives.

Cha Joo Eun creció aprendiendo las malas artes de la estafa para poder sobrevivir. Ahora que es una mujer independiente, se dedica a ese oscuro negocio como una de las más hábiles. Sin embargo, un día se ve envuelta en un peligroso caso que involucra empresas del sector público.

Actores de Private life

-Seo Hyun es Cha Joo Eun

-Go Kyung Pyo es Lee Jung Hwan

-Kim Hyo Jin es Jung Bok Ki

-Kim Young Min es Kim Jae Wook

Mr. Heart

Fecha de estreno: 18 de setiembre

Primer k-drama BL desde el estreno de Where your eyes linger (2020). Consta de 8 episodios a emitirse exclusivamente por Viki. Protagonizado por el exparticipante de Produce x 101, Lee Se Jin, y Cheon Seung Ho, miembro del grupo idol de THE MAN BLK.

Jin Won es un destacado maratonista próximo a ser la estrella de la especialidad. Es apático y tiene como único objetivo romper récords para cumplir las expectativas. No obstante, su habilidad y sus marcas descienden, por lo que su entrenador decide que el velocista San Ha sea su marcapasos. Descontento, Jin Won trata mal a su compañero, quien pese a las adversidades siempre trata de sonreír. La convivencia y la pasión que comparten, sin embargo, despertará en ambos sentimientos más fuertes que los de una amistad.

Actores de Mr. Heart

-Lee Se Jin como Sang Ha

-Cheon Seung Ho como Jin Won

-Lara como Hyo Ri

-Yoo Jang Young

Oh! Samkwang Villa

Fecha de estreno: 19 de setiembre

Drama familiar de la KBS2 con más de 100 episodios, también conocido como Love Blooming House o Samgwang Villa Lovers.

Narra la historia de los habitantes de Samkwang Villa, quienes pasarán de ser completamente desconocidos a formar fuertes lazos de amistad. Algunos incluso encontrarán el amor en la persona que menos pensaban.

Actores de Oh! Samkwang Villa

-Lee Jang Woo es Woo Jae Hee

-Jin Ki Joo es Lee Bit Chae Woon

-Jun In Hwa es Lee Soon Jung

-Hwang Shin Hye es Kim Jung Won

The school nurse files

Estreno: 25 de setiembre

Serie de Netflix con temática sobrenatural y de fantasía, basada en la novela Bogungyosa aneunyoung de Jung Se Rang.

Ahn Eun Young es una enfermera escolar que aparenta tener una vida ordinaria, pero esconde un gran secreto: es la única en el mundo que tiene la habilidad para ver unas extrañas, pero hermosas criaturas gelatinosas. Cuando la escuela es atacada inesperadamente, tratará de salvar a todos usando su poder y la ayuda de su colega Hong In Pyo.

Actores de The school nurse files

-Jung Yoo Mi es Ahn Eun Young

-Nam Joo Hyuk es Hong In Pyo

-Lee Joo Young

Amanza

Fecha de estreno: por confirmar

Serie dramática de 10 capítulos a emitirse por Kakao TV y basado en el webtoon homónimo del creador Kim Bo Tong.

Un joven de 27 años es diagnosticado con cáncer terminal. Cuando comienza a experimentar los dolorosos tratamientos para sobrellevar el mal, se da cuenta de que nunca vivió realmente. Decidido a dejarlo todo atrás, se ’retira’ a un bosque mágico que solo existe en su imaginación.

Actores de Amanza

-Ji Soo es Park Dong Myung

-Lee Seol es Min Jung

-Lee Jong Won es Park Dong Yeon

-Oh Hyun Kyung es madre de Dong Myung

More than friends

Fecha de estreno: próxima a confirmar

Comedia romance de 16 episodios que será emitida por jTBC, conocida también como Chances of going from friends to lovers.

El guapo fotógrafo Lee Soo y la calígrafa Woo Yeon han estado enamorados desde hace 10 años. Sin embargo, debido a malos entendidos durante todo ese tiempo, no han podido traspasar la temible ’friendzone’.

Actores de More than friends

-Ong Seong Wu es Lee Soo

-Shin Ye Eun es Kyung Woo Yeon

-Kim Dong Joon es On Joon Soo

-P.O de BLOCK B es Jin Sang Hyuk

