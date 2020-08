BTS en los MTV VMAs 2020: ¿qué puede esperar ARMY de su presentación?

Los integrantes de BTS se preparan para estrenar la performance oficial de su exitoso sencillo “Dynamite” durante la ceremonia de los MTV Video Music Awards que tendrá lugar este domingo 30 de agosto.

La banda formada por Jin, Jimin, J-Hope, Jungkook, Taehyung, Suga y liderada por RM es el único acto coreano invitado a subir al escenario de la prestigiosa premiación estadounidense.

Además de ello, BTS compite en cuatro categorías: Best K-pop, Best Pop, Best Choreography y Best Group. Durante la ceremonia, se sabrá si lograrán repetir la victoria que alcanzaron en el 2019 cuando recibieron dos trofeos.

Cabe resaltar que, debido a la pandemia, la ceremonia de los VMA de este 2020 se ha tomado la medida de limitar al público espectador en las presentaciones artísticas o grabarlas por separado. BTS, por ejemplo, prepara su espectáculo desde Corea del Sur.

En medio de la emoción por los grandes récords que acumula “Dynamite”, el septeto declaró para MTV que “se encuentran nerviosos” por la que sería su primera vez bailando y cantando ante los televidentes del mencionado evento.

Aunque todavía mantienen muchos datos sobre la performance en secreto, los artistas adelantaron que ARMY podría ver “una nueva coreografía, nuevo vestuario y un nuevo estilo” en ellos. Hasta el momento, la canción no ha sido presentada en ningún otro show coreano como Music Core o Inkigayo, por lo que la exclusiva recae en los VMA.

Como un primer vistazo, los ’Bangtan Boys’ se dejaron ver en los ensayos de su performance con estas imágenes.

La cita para ver el evento que premia a los mejores videos musicales del año se será este domingo 30 de agosto con performances desde las 6.00 p. m. y, a partir de las 7.00 p. m., se dará inicio al segmento que incluye la presentación de BTS en los MTV VMAs 2020.

