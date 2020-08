Still 2gether: ver capítulo 3 del drama BL protagonizado por Bright y Win [VIDEOS]

El especial Still 2gether llega a la mitad de su emisión con su capítulo 3. Ahora, los fans podrán conocer el contexto bajo el que Tine estalló en llanto y qué es lo que harán él y su novio Sarawat para poder calmar los malos momentos que maltratan su relación.

Still 2gether consta de 5 episodios que suceden a 2gether: the series, Thai-drama de temática BL (boys love). Ambas producciones son protagonizadas por Bright Vachirawit y Win Metawin, dirigidas por Weerachit Thongjila y distribuidas por GMMTV.

¿Qué pasó en el capítulo 3 de Still 2gether?

Rememorando, el capítulo 3 de Still 2gether comienza con la divertida entrada de P’Jennie (Jennie Panhan) representando a todos los fans que apoyan el romance de Tine y Sarawat.

No obstante la felicidad de la pareja, las cosas comienzan a complicarse cuando el ’chic guy’ debe asumir el liderazgo de los porristas. El problema no radica en que ya no podrá ser el secretario de Sarawat en el club de música, sino que ambas asociaciones se enfrentarán para defender su territorio.

En este contexto y luchando para que las disputan no choquen con su relación, Sarawat prepara una sorpresa para el cumpleaños de Tine.

Aunque no todo sale como lo planeado, casi al finalizar el día especial le roba sonrisas a su novio con un tierno regalo que es coronado cuando comienza a cantarle “Eternal love” de Scrubb.

¿Dónde ver el capítulo 3 de Still 2gether en español?

Still 2gether es emitido en Tailandia a través del canal GMM25. Para el público internacional llega por Line TV y el canal de GMMTV en YouTube.

Horario de Still 2gether en YouTube

Al igual que 2gether: The series, cada nuevo episodio del especial protagonizado por Bright y Win es estrenado a las 9.30 p. m. (hora de Tailandia). Revisa los horarios según tu país para el capítulo 3 que sale el viernes 28 de agosto del 2020.

Still 2gether en Perú: 9.30 a. m.

Still 2gether en Indonesia: 9.30 p. m.

Still 2gether en Colombia: 9.30 a. m.

Still 2gether en Corea del sur: 11.30 p. m.

Still 2gether en México: 9.30 a. m.

Still 2gether en Filipinas: 10.30 p. m.

Still 2gether en Chile: 10.30 a. m.

Still 2gether en China: 10.30 p. m.

Still 2gether en Argentina: 11.30 a. m.

Still 2gether en Estados Unidos: 10.30 a. m.

Teaser capítulo 3 de Still 2gether

Se acerca un evento importante para los clubes. Encabezado por Green y P’Dim, se avivará el conflicto entre los porristas y los músicos. Aunque la pareja principal entra en tregua al llegar a casa, finalmente la situación termina cansando a Tine.

Por otro lado, cansado de que su relación no progrese, Phukong le pide a P’Mil que se aleje de él.

