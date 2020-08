La solista HyunA es conocida en el mundo del entretenimiento por su sinceridad. Y en una reciente participación en el programa Radio Star habló abiertamente sobre su relación con Dawn y los trastornos que padecen.

En el programa de la cadena MBC, la intérprete de “Good girl” contó que vive en el mismo edificio con su pareja, pero en distintos pisos. “Pese a estar así, quiero verlo todos los días. Me gusta sentirme así”.

Asimismo, HyunA contó que se siente muy feliz con la relación que tiene con su novio porque dijo que la anima en su carrera musical y como youtuber.

“Él me sugiere contenido de YouTube para que lo haga. No tenía qué mostrar, quería enseñar mi vida cotidiana natural. Dawn luego me dijo que el contenido con novios eran populares, y debería cortarle el pelo por un concepto de ‘HyunA Salon’. Las vistas fueron realmente altas para ese video”, explicó.

En otro momento, la idol de K-pop reveló sobre una discusión que tuvo con Dawn y que la llevó a descubrir algo nuevo de su pareja.

“Él (Dawn) realmente no me respondió durante una conversación seria. Estaba durmiendo, pero todavía no contestaba. Estaba enojada por esa actitud y lloré porque estaba decepcionada. Realmente me molesté. Luego descubrí que él tiene narcolepsia. Me disculpé”, indicó en Radio star.

Sobre la narcolepsia. Es un trastorno que lleva a una persona a tener tendencias del sueño anormal, como por ejemplo tener somnolencia durante el día y una alteración del sueño nocturno.

En otro momento, HyunA se animó a hablar sobre su condición de salud mental y confesó que toma medicamentos para el trastorno de pánico y depresión.

