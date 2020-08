Big Hit Entertainment anunció por todo lo alto el primer concierto presencial y online de BTS al que denominaron Map of the soul ON: E; sin embargo, sus planes acaban de ser pospuestos debido al incremento de casos de la COVID-19 en Corea del Sur.

En el extenso comunicado, la compañía de los idols K-pop, RM, Jin, Jimin, J-hope, Suga, V y Jungkook abrieron la posibilidad de que en un futuro este show será netamente en línea y no con público, tal y como se había anunciado el pasado 13 de agosto.

BTS y su concierto Map of the soul ON:E. Créditos: Big Hit Entertainment.

Este es el mensaje de la compañía de BTS sobre la suspensión del concierto.

“Hola, somos Big Hit Entertainment.

Esto es para informarles sobre el anuncio detallado del calendario con respecto a la presentación de BTS con Map of the soul ON: E.

Big Hit está haciendo todo lo posible para prepararse para BTS Map of the soul ON: E, que tendría lugar el sábado 10 de octubre y el domingo 11 de octubre.

Sin embargo, debido al reciente resurgimiento de infecciones por la COVID-19 en el área metropolitana de Seúl, estamos revisando cuidadosamente los detalles sobre el concierto una vez más.

Examinaremos de cerca la propagación de la infección y las regulaciones gubernamentales y nos prepararemos a fondo para una actuación segura. Te informaremos de los detalles del concierto una vez que el brote masivo actual se haya calmado.

Se proporcionará un anuncio por separado con respecto a la transmisión en línea.

La salud y la seguridad de todos son nuestra principal prioridad mientras continuamos preparando nuestro concierto, para asegurarnos de que nuestros artistas y público puedan disfrutar de las actuaciones en el entorno más seguro posible.

Gracias”.

Como se recuerda, Big Hit anunció en una conferencia de prensa que el concierto contaría con la participación de RM, Jin, Jimin, J-hope, Suga, V y Jungkook.

Asimismo, la compañía surcoreana se animó a realizar un nuevo show a pocos meses del BANG BANG CON, evento en línea que superó récords de ventas y asistencia.

BANG BANG CON de BTS Créditos: Composición Big Hit

Mientras tanto, BTS continúa superando récords de reproducciones con su MV “Dynamite” en YouTube y liderando en las listas de plataformas de música.

