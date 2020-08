BTS: memes tras caída de la web de Cinépolis México por venta de entradas para Break the silence: The movie

A las 8.00 a. m. del 27 de agosto se inició la preventa de boletos para la película de BTS ‘Break the silence: The movie’ en la cadena Cinépolis de México. Y, debido a la gran cantidad de ARMY conectados para ejecutar su compra, la web de dicha empresa colapsó por varios minutos.

Esta falla en su página web provocó el descontrol entre los fanáticos de K-pop, quienes querían adquirir una entrada para ver a los ’Bangtan Boys’ en pantalla grande. Aunque, ante esta situación, prefirieron tomarlo de buen humor y llenar las redes sociales de divertidos memes.

Luego de que los ARMY pidieran una solución a Cinépolis México, esta empresa reaccionó y enmendó su error, por lo que pudieron ser adquiridas casi la totalidad de entradas para ‘Break the silence: The movie’.

Tal y como mencionamos, este hecho llevó a que los fanáticos hagan un desborde de creatividad con diferentes memes y comentarios graciosos al respecto.

También hubo ARMY que no pudieron adquirir su entrada, ya sea porque en su ciudad no se habían aperturado las salas de cine o eran de otro país.

Aquí una recopilación de los mejores memes.

Sobre ‘Break the silence: The movie’ de BTS

La cinta narrará la historia jamás contada de RM, Jin, Jimin, Suga, J-Hope, Taheyung y Jungkook. Los miembros de BTS viajarán por diversas partes del mundo para su gira y los ARMY podrán conocer el detrás de escena de cada uno de ellos.

El tour que será presentado en la película ‘Break the silence: The movie’ es Love yourself: Speak yourself, aquel show que llevó a los ’Bangtan Boys’ a recorrer cuatro continentes por los que obtuvieron una ganancia de 116.6 millones de dólares.

