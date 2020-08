Go Moon Young, Jo Yi Seo y otros personajes que dieron un giro total al rol femenino en los K-dramas

La industria de los dramas coreanos ha venido evidenciando un cambio en la forma de presentar a sus protagonistas, ya que la dulce ‘unnie’ (hermana mayor) esta sumando rasgos inusuales en su personalidad, rompiendo así el estereotipo de cómo debía ser la heroína de un K-drama.

Producciones como It’s okay to not be okay, Itaewon class, Hotel del Luna e incluso la estudiantil Extracurricular, han revelado a una protagonista que no tiene miedo de mostrarse audaz, grosera y hasta amoral.

Go Moon Young de It’s okay to not be okay

El más reciente éxito de Netflix presenta a Seo Ye Ji como la escritora infantil Go Moon Young, una heroína con serios problemas de personalidad.

Poseedora de un tenebroso pasado familiar, ha desarrollado como consecuencia de ello un severo trastorno de personalidad antisocial.

Go Moon Young no se rige por los conceptos de bien o mal, y puede llegar a ser violenta. Tampoco se muestra tímida con respecto al sexo (un sector de la audiencia coreana criticó al personaje por acosar sexualmente a otro).

Jo Yi Seo en Itaewon class

La actriz Kim Da Mi dio vida a Jo Yi Seo, una joven a la no le importan los sentimientos de quienes la rodean. Utiliza su inteligencia para obtener éxito profesional de forma empírica, dejando atrás la figura de la protagonista que se esfuerza mucho para estudiar y hacer carrera.

Jo Yi Seo no asume un rol pasivo en la relación con Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon), lo enfrenta y cuestiona sus decisiones de ser necesario, independientemente de los sentimientos que tenga por él.

De igual forma, tampoco se limita a observar de lejos al ser amado después de ser rechazada. Ella insiste, interfiere y manipula de ser necesario.

Bae Gyu Ri en Extracurricular

Park Joo Hyun debuta con su primer protagónico asumiendo el rol de Bae Gyu Ri, una estudiante modelo, que interiormente guarda ideas psicópatas.

Extracurricular centra su trama en el turbio negocio de la prostitución juvenil. Bae Gyu Ri lejos de horrorizarse con esto, se lanza en la tarea de hacer que el ‘negocio’ crezca, sin remordimientos o reflexiones morales al respecto.

Y aunque le coge afecto a Oh Ji Soo (Kim Dong Hee) no da pie para que sus sentimientos crezcan e interfieran con la posibilidad de hacer dinero y huir de su entorno familiar.

Jang Man Wol en Hotel Del Luna

Cuando se estrenó It’s okay to not be okay no fueron pocos los internautas que señalaron que el personaje de Seo Ye Jin parecía estar inspirado en el que hizo IU con Jang Man Wol.

Ambas presentan un gusto por el lujo, como demuestra sus exquisitos outfits, conjugado con una personalidad fuerte, inusual y problemática.

La Jang Man Wol de IU no se apena al confesar que una de sus motivaciones principales es el dinero.

