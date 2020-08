El 26 de agosto, la productora tvN lanzó el primer teaser de Tale of Gumiho, el nuevo K-drama de fantasía urbana con Lee Dong Wook donde aparece como un mitológico zorro fantasmal deslizándose en la penumbra de un viejo edificio.

Las imágenes cargadas de tensión se intercalan con fragmentos en blanco y negro, mostrando también un cuerpo ensangrentado.

Lee Dong Wook con un aura más oscura que el de su personaje Grim Reaper (ángel de la muerte) en Goblin, desliza un libro del estante, se afloja la corbata y pregunta con voz gélida y misteriosa:

“¿De verdad quieres ver el mundo en el que vivo?”, mientras la cámara enfoca sus ojos naranja, y una luz recorre su rostro sumergido en la oscuridad.

Tale of the nine tailed fox, título con el que también es promocionado este drama, reúne a Lee Dong Wook, Jo Bo Ah, Kim Bum y Kim Yong Ji como un excelente cuarteto protagonista para contar la historia de fantasía que involucra fuerzas sobrenaturales que planean cazar al zorro de nueve colas.

Lee Dong Wook y Kim Bum serán los medios hermanos Lee Yeon y Lee Rang. Este último personaje significa el regreso del recordado ‘So Yi Jeong’ (uno de los F4 de Boys over flowers) a la actuación tras recibir el alta de su servicio militar en marzo de este año.

Consiente de las expectativas que produce su participación en Tale of Gumiho, Kim Bum ha brindando algunas pistas de su personaje describiendo su estilo visual como hermoso, y en una entrevista más reciente junto a su compañera Kim Yong Ji, el actor adelantó que Lee Rang buscará obtener el ‘poder de los cielos’.

Kim Yong Ji y Kim Bum para la edición de setiembre 2020 de la revista Harper's BAZAAR. Crédito: HB Korea

