El pasado 28 de julio, Kim Hyun Joong anunció por todo lo alto que realizaría un concierto en línea dedicado a sus amados HENECIA y ahora acaba de revelar la fecha de este esperado concierto.

Este show al igual que otros realizados por idols K-pop se realizará de manera virtual y tendrá un costo para poder acceder.

A continuación, te contamos todos los detalles sobre fecha, precios de boletos, portal donde transmitirán en evento y más..

¿Cuándo es el concierto online de Kim Hyun Joong?

Cerca de un mes tuvieron que esperar los HENECIA para saber el día exacto del show en línea que ofrecerá el actor de Boys over flowers.

A través de sus redes sociales, Kim Hyun Joong confirmó que la fecha de su concierto será el 3 de octubre de 2020.

Concierto online de Kim Hyun Joong. Créditos: Instagram

Concierto online de Kim Hyun Joong. Créditos: Facebook

¿A qué hora es el concierto online de Kim Hyun Joong?

Horario por países:

-Concierto de Kim Hyun Joong en Corea del Sur: 10.00 p. m.

-Concierto de Kim Hyun Joong en Perú: 8.00 a. m.

-Concierto de Kim Hyun Joong en Indonesia: 8.00 p. m.

-Concierto de Kim Hyun Joong en Colombia: 8.00 a. m.

-Concierto de Kim Hyun Joong en Malasia: 9.00 p. m.

-Concierto de Kim Hyun Joong en México: 8.00 a. m.

-Concierto de Kim Hyun Joong en Tailandia: 8.00 p. m.

-Concierto de Kim Hyun Joong en Filipinas: 9.00 p. m.

-Concierto de Kim Hyun Joong en Chile: 9.00 a. m.

-Concierto de Kim Hyun Joong en Argentina: 10.00 a. m.

-Concierto de Kim Hyun Joong en Estados Unidos: 9.00 a. m.

PUEDES VER Kim Hyun Joong: todo sobre el concierto online EN VIVO para HENECIA

¿Cuánto cuesta concierto online de Kim Hyun Joong?

El evento A bell of blessing del también actor de K-dramas es organizado en conjunto con eBay Japón y Genie Ground, y se venderá las entradas por Goo Goo Fun Co., Ltd. y en el extranjero eBay Japón, bajo la coorganización de Genie Ground, World K-Pop Center y Bom E&M.

Todavía no se ha lanzado el precio exacto del concierto, por lo que invitamos a los HENECIA seguir nuestras actualizaciones sobre el show AQUÍ.

PUEDES VER Kim Hyun Joong reaparece luciendo varios kilos de más y preocupa a fans [VIDEOS]

¿Dónde transmitirá el concierto online de Kim Hyun Joong?

De momento, el único portal autorizado a transmitir el show de Kim Hyun Joong será Goo Goo Fun. En los próximos días ya aparecerá la información oficial en la web.

Este sitio también está encargado en la organización del Fanmeeting de SEVENTEEN.

Concierto online de Kim Hyun Joong. Créditos: GOO GOO FUN

PUEDES VER Kim Hyun Joong y la tierna foto junto a sus mascotas por el día de su cumpleaños

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.