Cada 26 de agosto se conmemora el Día Internacional del Actor y en este artículo le rendiremos homenaje a todos aquellos artistas que se han ganado el aprecio del público tras haber protagonizado algún K-drama o película.

En esta lista encontrarán a actores coreanos de dramas desde el popular Boys over flowers o The heirs hasta It’s okay to not be okay o The king: Eternal monarch.

PUEDES VER Lee Min Ho: las fotografías del actor coreano que se volvieron virales

Lee Min Ho

El apodado ‘Rey de los drama coreanos’ Lee Min Ho hizo su regreso a la pantalla chica con el drama The king: eternal monarch y obtuvo gran éxito.

Sin embargo, el actor ganó fama internacional desde su papel protagónico en Boys over flowers.

Aquí su interpretación para The king: eternal monarch de SBS y Netflix.

Park Shin Hye

Si hay un rey debe haber una princesa y es el caso de Park Shin Hye, quien es una de las actrices coreanas más queridas alrededor del mundo.

Los fanáticos de los K-dramas la recuerdan por sus papeles en The heirs, Pinocchio o You’re beautiful.

Kim Woo Bin

Otro de los artistas surcoreanos que se ganó el cariño del público fue Kim Woo Bin, quien volvió a la actuación luego de haber vencido su enfermedad.

El también modelo se ganó buenos comentarios tras su participación en The heirs.

Song Hye Kyo

‘La novia de Corea', Song Hye Kyo, es una actriz que ha sabido ganarse el aprecio del público y es que cada drama o película donde ha participado ha sido un éxito.

Todos la recuerdan cuando en el año 2000 interpretó a Choi Eun Suh de la mano de Song Seung Heon en el drama Otoño en mi corazón o Autumn tale.

Song Joong Ki

Otro de los actores más populares de Corea del Sur es Song Joong Ki, quien recientemente realizó su aparición en público para promocionar la película Space sweepers.

Kim Hyun Joong

Si hablamos de celebridades surcoreanas con más popularidad, tiene que estar Kim Hyun Joong.

El actor no solo es amado en su país, sino en todas partes del mundo desde su aparición en Boys over flowers y tras formar parte del legendario grupo SS501.

Goo Hye Sun

Otra de las actrices que también alcanzó popularidad por el drama de los F4 fue Goo Hye Sun. En la actualidad anunció su regreso a la actuación tras varios años en hiatus.

Siempre será recordada por su papel de Jandi en el dorama de KBS.

Hyun Bin

Desde su protagónico en Mi adorable Sam Soon hasta Crash landing on you, Hyun Bin ha conseguido el aprecio de su fanaticada.

Aquí un extracto de Crash landing on you de tvN y Netflix.

PUEDES VER Hyun Bin dedica emotiva carta a fans mientras alista su nueva película

Seo Ye ji

Su papel de Moon Young en It’s okay to not be okay sirvió para que sus seguidores vuelvan a ratificar el gran talento que tiene Seo Ye Ji.

Un pequeño clip de su interpretación para el K-drama de tvN y Netflix.

Kim Soo Hyun

No nos podíamos olvidar de Kim Soo Hyun, el actor que más esperaron ver los televidentes del drama.

Aquí un extracto de su actuación en It’s okay to not be okay.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.