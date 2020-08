Tal y como se había anunciado, BTS y SEVENTEEN participaron en el famoso FNS Song Festival de Japón, un evento anual conocido también como ‘Efuenuesu Kayosai’ de la cadena Fuji Television. Los artistas surcoreanos fueron los más esperados por la audiencia.

Por primera vez, el concierto se desarrolló en una transmisión vía YouTube, debido a los lineamientos de distancia social establecidos por la pandemia de la COVID-19.

Los ARMY y Carat estuvieron conectados desde que se dio inicio al FNS Song Festival de Japón en espera a las presentaciones de los grupo K-pop.

Los primeros en aparecer en escena fueron BTS con “Stay gold”, tema perteneciente a su álbum recién lanzado Map of the soul:7 -the journey.

RM, Jin, Jimin, Suga, J-hope, V y Jungkook emocionaron a sus fans con sus melodiosas voces.

Continuando con el programa de presentaciones, le tocó el turno a SEVENTEEN, grupo que mostró en exclusivo el performance de su single japonés “24H”.

Para el FNS Song Festival de Japón solo se contó con la participación de doce miembros, debido a la lesión de Seungkwan.

Aunque frente a cámaras se mostraron a trece artistas, se supo que un bailarín reemplazó al cantante que sufrió de una fractura en una zona delicada de la pierna.

Cuando estaba por finalizar el FNS Song Festival, BTS presentó su canción “MIC DROP” para alegría de los miles de ARMY que se conectaron a ese concierto en línea transmitido por FujiTV para Japón y para el resto del mundo por YouTube.

Estos videos pueden ser encontrados en el canal oficial del evento en YouTube, donde también ha compartido diversos clips de los artistas surcoreanos.

