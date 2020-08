El 25 de agosto, un vocero de Think Entertainment, agencia que representa Soyeon, confirmó la noticia del comeback de la exintegrante de T-ARA.

"Soyeon está trabajando en un álbum en solitario con el objetivo de un lanzamiento en octubre", indicó la agencia.

El regreso de Park So Yeon se produce 11 años después de debutar como idol k-pop con T-ARA, en julio del 2009.

Tras seis años de integrar la agrupación, Soyeon anunció en marzo del 2017 que no renovaría su contrato con MBK Entertainment, que finalmente culminó en mayo de ese año.

En ese momento, ante las especulaciones de una posible disolución del grupo K-pop, MBK Entertainment emitió un comunicado en el que informa que las dos miembros que no renovaron, Boram y Soyeon, no tenían intenciones de participar en las actividades de T-ARA e incluso habían ignorado los mensajes enviados por sus excompañeras.

MBK Entertainment informó en 2017, que Boram y Soyeon no renovarían sus contratos con ellos. Crédito: fotocomposición

Un año después de permanecer en silencio, en noviembre del 2018, Soyeon emocionó a sus seguidores al publicar en su cuenta de Instagram fotografías de ella en un estudio de grabación; sin embargo ningún proyecto musical fue informado ese año.

15.5.2017. Post de Soyeon (ex T-ARA) en el estudio de grabación. Crédito: captura IG Melodysoyani

Recién el 29 de julio del 2019, coincidiendo con el décimo aniversario de T-ARA, Soyeon publicó en Instagram un mensaje (ahora eliminado) en el que expresa su interés en regresar a la música.

“Estoy trabajando en un álbum en solitario por primera vez en diez años desde mi debut. Podremos tocarlo para todos ustedes pronto. Estoy trabajando duro para poder saludar a mis fans y al público nuevamente con buena música”.

29.7.2019. Post de Soyeon celebrando el 10° aniversario de T-ARA y anunciando su regreso a la música. Crédito: captura IG melodysoyani

Tras permanecer en silencio sobre este nuevo proyecto, Soyeon volvió a ser noticias al firmar con una nueva agencia, Think Entertainment, en julio del 2020. De igual forma, encandiló a sus seguidores con sus apariciones en los programas musicales Radio Star y The King of Masked Singer de MBC.

