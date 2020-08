Diversos medios surcoreanos, como Sports Today, informaron sobre lo que sería el próximo drama de la actriz Son Ye Jin junto a Kang Ha Neul, el cual llevaría por título Peace, believe in heart o, en hangul, Ma eum e vida.

Ante la revelación de esta información, los fanáticos de los actores remecieron las redes sociales y pidieron a las agencias que confirmen o nieguen estos rumores.

En tal sentido, la compañía MS Team comentó que Peace, believe in heart es una de las tantas propuestas de k-dramas y películas que estuvo recibiendo Son Ye Jin.

La agencia de la actriz sostuvo en un comunicado de prensa: “Hemos recibido muchos guiones, incluyendo películas, dramas, etc. Esta es solo una de las obras pendientes a evaluar”.

Por otra parte, la empresa Sem Company, de Kang Ha Neul, declaró que: “No estamos confirmando la presencia del actor, pero es una de las obras que nos propusieron y estamos examinando”.

Peace, believe in heart sería un drama coreano que cuenta la historia de un desamor, dirigido por Yoon Sang Ho, conocido por King maker: The change of destiny.

Mientras tanto, Son Ye Jin tuvo un gran año tras el éxito indiscutible de la serie de Netflix, Crash landing on You.

En esta producción le dio vida a Yoon Se Ri, una empresaria que queda atrapada en Corea del Norte y es rescatada por el teniente Ri Jung Hyuk, interpretado Hyun Bin.

En el caso de Kang Ha Neul, el actor regresó a la pantalla chica, luego de cuatro años, con When the camellia blooms.

Sin embargo, el artista de 31 años (edad coreana) ganó gran popularidad tras su participación en The heirs, junto a Lee Min Ho y Park Shin Hye.

En este drama, Kang Ha Neul actúa como Lee Hyo Shin, hijo del procurador general Lee Chang Hyuk, y padece de depresión.

