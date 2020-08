It’s okay to not be okay supera a The king: Eternal monarch como el drama más visto en Netflix

‘The king: Eternal monarch’ ya no es el ‘rey de los K-dramas’ en Netflix. Ahora, It’s okay to not be okay ha pasado a ser el drama coreano más visto a nivel global mediante el servicio de streaming, en lo que va del 2020.

A inicios de agosto se reportó que la serie protagonizada por Lee Min Ho y Kim Go Eun ocupaba el primer lugar entre los K-dramas más populares internacionalmente en Netflix.

Si bien culminó su emisión en junio, seguía gozando de éxito dos meses después, ubicándose en el puesto 12 en el ranking de programas generales (liderado por la serie española La casa de papel) y superando en más de 3.000 puntos al segundo drama coreano más visto, It’s okay to not be okay.

Sin embargo, este último aún se encontraba en emisión, gozaba de popularidad creciente desde su inicio y se preveía un aumento significativo con su desenlace programado para el 9 de agosto.

Dos semanas después de su conmovedor último episodio, el 24 de agosto los datos de Fixpatrol arrojaron que había acumulado 7.260 puntos. The king: Eternal monarch sumaba 7.109.

De esta manera, la historia de tvN protagonizada por Kim So Hyun y Seo Ye Ji ocupó el primer lugar entre los dramas coreanos. Pero no solo eso, también tomó el puesto 12 que TKEM ostentaba en el listado general.

¿Cómo les fue a los otros K-dramas? A continuación, presentamos el ranking de las series coreanas más vistas en Netflix en lo que va del 2020, conforme al puntaje de Fixpatrol hasta el 25 de agosto.

8. Hi bye, mama! (1.240 puntos)

7. Itaewon class (1.991 puntos)

6. Was it love? (2.570 puntos)

5. Mystic pop-up bar (2.785 puntos)

4. Crash landing on you (3.471 puntos)

3. Hospital playlist (3.522 puntos)

2. The king: Eternal monarch (7.109 puntos)

1. It’s okay to not be okay (7.260 puntos)

¿Cómo se calculan los puntos en Flixpatrol?

Como se mencionó, los puntajes son el total acumulado por las series hasta el 25 de agosto del 2020. De la siguiente manera la realiza la sumatoria en Flixpatrol.

“Los puntos para el ranking se calculan sobre la posición de los shows o películas en el Top 10 de Netflix. Se otorgan 10 puntos para los que están en primer lugar, 9 puntos al segundo lugar y decrece sucesivamente hasta entregar 1 punto a quien está en el puesto 10”.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.