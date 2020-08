fromis_9 confirma comeback con nuevo álbum para setiembre [VIDEO]

La espera terminó para los fans de fromis_9. La agencia Off The Record ha confirmado el regreso musical de la girlband del K-pop que estuvo ausente de los escenarios desde hace más de un año.

El 25 de agosto, el medio coreano SPOTV News informó que el grupo de 9 idols culminó las grabaciones de un video musical y que ultima detalles para el lanzamiento de un nuevo álbum.

Según el reporte, fromis_9 se uniría a la fiesta que se desata en el K-pop en setiembre del 2020 producto de los múltiples comebacks programados. En el caso de la girlband, el 14 del mes.

Horas después ese mismo día Off The Record confirmó el regreso, dejando a la expectativa la fecha exacta: “fromis_9 se está preparando para lanzar un álbum a mediados de septiembre”.

Este material será su primera novedad musical desde junio del 2019 cuando publicaron el single FUN Factory, ya que su debut en Japón para marzo del 2020 fue pospuesto hasta nuevo aviso debido a la pandemia de la COVID-19.

A pesar del alejamiento de la escena del K-pop, fromis_9 compartió nuevos contenidos en su canal de YouTube, donde horas después de confirmarse su comeback revelaron un nuevo episodio de su show de variedad con temática escolar EfG. Puedes verlo entrando a este enlace (AQUÍ).

Además, las miembros se embarcaron en proyectos personales. Jang Gyu Ri, por ejemplo, tuvo un destacado papel en el exitoso drama It’s okay to not be okay.

