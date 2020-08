En el marco de las celebraciones por los 20 años de vida artística de la cantante surcoreana Boa, diversos artistas de SM Entertainment le vienen dedicando videos con afectivos mensajes. En esta oportunidad, fue el turno de Chen de EXO, quien a diferencia de otros se volvió tendencia mundial en redes sociales.

El mensaje del idol K-pop causó furor entre los EXO-L, quienes no lo habían visto desde hace un par de meses atrás.

Créditos: Twitter de Boa

Este es el mensaje traducido al español de Chen de EXO para Boa.

“We are One! (saludo de grupo que se traduce a: ‘¡Somos uno!‘) Hola, soy Chen de EXO. Felicidades por tu aniversario número 20, Boa. Realmente te admiro por ser siempre tan apasionada en lo que haces. Espero que sigas estando con nosotros con buena música y rendimiento durante 20, 30 y 40 años más. Boa: ‘You’re still my number 1 (estrofa de un popular canción que se traduce a: ‘Eres mi número uno’)‘”.

Aquí el saludo para Boa de otros miembros de EXO, como Sehun, Chanyeol, Baekhyun y Kai.

La última aparición de Kim Jongdae, nombre verdadero del artista, fue en junio de este año cuando lanzó un cover de la canción “Breath” de Park Hyoshin, desde su canal oficial en YouTube.

Como se recuerda, Chen de EXO sorprendió a sus fanáticos y seguidores de la Ola Hayllu al revelar que iba a convertirse en padre y casarse con la madre de su hijo.

Debido a este anuncio algunos fandoms del artista cerraron en señal de protesta, pero fue mayoritario el apoyo que recibió de sus fanáticos alrededor del mundo.

Ante esta dura situación, SM Entertainment optó por apoyarlo y no retirarlo de la agrupación EXO, tal y como venían pidiendo un reducido grupo de antifans.

¡Es oficial! Chen de EXO es papá de una niña y aquí te contamos todos los detalles de su nacimiento.

