No es la primera vez que Win Metawin llama la atención por su aspecto físico, sobretodo porque sus fans siempre han comentado sobre el parecido que tiene con la actriz surcoreana Song Hye Kyo.

En esta oportunidad, no fueron los fanáticos del actor tailandés, quienes resaltaron esta característica, sino su compañero Bright Vachirawit.

Esto sucedió durante el video reacción al primer capítulo del drama publicado en el canal oficial de GMMTV en YouTube.

En el minuto 2:51, Win Metawin se sonroja, posterior a esto Bright Vachirawit le menciona a Song Hye Kyo y sus compañeros de elenco empiezan a bromear.

Traducción al español:

Win Metawin: ¿Por qué soy tan hermoso?

Bright Vachirawit: Parece Song Hye Kyo

Todos empiezan a reír

Win Metawin: ¿Por qué me veo muy guapo?

Gunsmile Chanagun: Tus labios están muy rosados. Similar a la cara de una niña.

Win Metawin: Pero ella tiene el cabello largo (por Song Hye Kyo).

Gunsmile Chanagun: Te parecerías a una niña si tuvieras el cabello largo. Muy hermoso.

Win Metawin: ¿Quieres burlarte de mí?

Los fanáticos no se quedaron atrás y compartieron collage de fotografías del intérprete de Tine en Still 2gether y Song Hye Kyo.

Estas son algunas de sus reacciones en Twitter.

Reacciones de fanáticos de Still 2gether, Créditos: Twitter

Reacciones de fanáticos de Still 2gether, Créditos: Twitter

Ver el video completo de la reacción de actores de Still 2gether al primer capítulo.

Sobre Still 2gether

Es la segunda parte (cinco capítulos especiales) de 2gether: the series, drama tailandés producido por la cadena GMMTV.

Cada viernes estrena nuevos capítulos a través de su canal oficial en YouTube totalmente gratis.

Sobre Song Hye Kyo

Song Hye Kyo es una reconocida actriz surcoreana que ganó fama mundial desde Autumn tale u Otoño en mi corazón. También por el drama Descendants of the sun, donde actuó junto a su ex esposo Song Joong Ki.

