Jung Yu Mi y Nam Joo Hyuk cazan monstruos de gelatina en el primer teaser de The School Nurse Files

El 24 de agosto, Netflix Asia reveló en su canal de YouTube el primer teaser de su próximo k-drama de fantasía The School Nurse Files, protagonizada por Jung Yu Mi y Nam Joo Hyuk.

Esta nueva producción de corte sobrenatural entre comedia y romance, ha programado su estreno para el 25 de setiembre.

El extraño y divertido teaser de The School Nurse Files, inicia presentando a Ahn Eun Young (Jung Yu Mi), una enfermera escolar con posee poderes especiales.

En la escuela donde trabaja, ella conoce a Hong Un Pyo (Nam Joo Hyuk), un profesor de caligrafía coreana, ambos se enfrascan en la tarea de expulsar a monstruos de gelatina que deambulan libremente por el local.

Sumado al lanzamiento del teaser, se introdujeron los dos carteles de los protagonistas cubiertos de pequeños seres de gelatina junto a divertidas leyendas.

En el primero, Jung Yu Mi aparece frunciendo el ceño preocupada con una gelatina en la nariz, mientras se pregunta “¿Por qué diablos soy el único que puede verlos?”.

Su contraparte, Nam Joo Hyuk aparece con una apariencia resignada y hombros caidos al lado de la leyenda: “Señorita Ahn, ¿ve algo?”.

Esta nueva producción de Netflix está basada en el popular bestseller School Nurse Ahn Eun Young de Jung Se Rang publicada en 2015, siendo el propio autor el encargado de adaptar el guion para la pantalla chica.

The School Nurse Files será dirigida por Lee Kyung Mi, realizadora detrás del drama Persona con IU, además de las películas The lady from 406 (2017) y The truth beneath (2016).

