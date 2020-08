La edición coreana de la revista Marie Claire reveló el 24 de agosto un extracto de la editorial fotográfica con entrevista incluida a Go Kyung Pyo y Seohyun, una de las parejas protagonistas del nuevo k-drama de JTBC, Private lives.

Esta nueva producción significa el primer trabajo del actor coreano tras culminar su servicio militar a inicios del año. Al respecto Go Kyung Pyo explicó porque eligió este drama para hacer su regreso.

Go Kyung Pyo y Seohyun de Girls 'Generation, en entrevista sobre el k-drama Personal Life (JTBC, 2020). Crédito: Instagram Marie Claire Korea

“Quería interpretar un papel de apoyo en lugar de ser el personaje que encabece el reparto. Lo interesante de Private lives es que son los personajes femeninos quienes llevan el peso de la obra”.

La ficción escrita por Yoo Sung Yeol sigue una compleja trama corporativa, con estafadores que buscan exponer la “vida privada” de la nación.

Go Kyung Pyo y Seohyun de Girls 'Generation protagonizan el k-drama Personal life (JTBC, 2020). Crédito: Instagram Marie Claire Korea

Al respecto Seohyun (Girls Generation) expresó: “Tan pronto como leí el guion, quise ser parte de él. Todos los personajes que aparecen en el drama son encantadores y la historia es realmente espectacular”.

Go Kyung Pyo y Seohyun de Girls 'Generation fotografiados por Yoon Song-I para la edición de setiembre de Marie Claire. Crédito: Instagram MC Korea

Más adelante, ambos responden a la pregunta sobre el mayor cambio experimentado desde que comenzaron a actuar.

Go Kyung Pyo, quien lleva 10 años como actor, siendo su proyecto más conocido Respond 1988 (tvN, 2015), dijo que en sus inicios era muy subjetivo y asertivo, pero al actuar su mente se ha vuelto más abierta.

“Me gusta cómo he cambiado. La gama de personajes a las que puedo interpretar y conocer me ha permitido librarme de prejuicios que antes me lastimaban […] Ahora puedo aceptar un grupo de personas mucho más diverso que antes”.

Por su parte, Seohyun (que este año también participa en Hi Dracula (jTBC)) dijo: “Actuar es algo que requiere mucho estudio, ya que viene de adentro, y me da la oportunidad de conocerme mejor”.

