BTS: Charlie Puth sorprende con cover de “Dynamite” [VIDEOS]

La canción “Dynamite” de BTS no solo cautivó a los ARMY desde su lanzamiento, sino también a famosas estrellas internacionales, como fue el caso de Charlie Puth, quien regaló a sus fans un breve, pero significativo cover del mencionado tema.

A través de sus redes sociales, el cantante que logró fama mundial con su hit “See you again” publicó un video de tan solo nueve segundos interpretando el último éxito de los idols K-pop.

El clip de Charlie Puth, que no tuvo leyenda, superó los 2,1 millones de visualizaciones en Twitter, mientras que en Instagram bordeó las 600.000 reproducciones.

Como era de esperarse, los ARMY recibieron con gran entusiasmo este cover a la canción “Dynamite” de BTS. Por lo que se animaron a enviarle mensajes a Charlie Puth pidiendo una versión extendida con los idols K-pop, tal y como lo hizo en 2018 con el tema “Fake love”.

Por otro lado y debido a que el artista estadounidense no puso una descripción en su publicación en redes sociales, el fandom de los artistas surcoreanos tuvo que responder los comentarios de aquellos usuarios confundidos, aclarándoles que se trataba de una canción producida por los Bangtan Boys.

PUEDES VER BTS revela qué propósitos quieren cumplir a finales del 2020 [VIDEO]

Este fue el video que compartió en Twitter e Instagram.

En 2018, BTS y Charlie Puth realizaron una colaboración en vivo que marcó historia en los Genie Music Awards o MGA.

En aquella ceremonia el estadounidense inició cantando junto a Jungkook el tema “We don’t talk anymore”.

Aquí el video del ‘Golden maknae’.

PUEDES VER “Dynamite” de BTS impone récord en YouTube al superar las 100M de views en 24 horas

Luego entonaron una versión lenta de “Fake love”, donde, Charlie Puth, RM, Jimin, Jin, Suga, J-hope, Taehyung y Jungkook hicieron alarde de sus voces en vivo.

Aquí el video de su performance para los MGA.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.