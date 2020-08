A días de la colaboración de Selena Gomez y el grupo BLACKPINK se libera la primera imagen teaser de “Ice cream” y tiene a Jisoo de protagonista. Como era de esperarse provocó gran furor entre los fans, quienes volvieron tendencia mundial a su idol.

YG Entertainment sorprendió una vez más a los BLINKS lanzando el póster de la idol K-pop como antesala al gran estreno de la próxima canción de “Selpink”. Y detrás de este retrato surgieron curiosidades que todo buen fan debería saber.

1. A las 6.26 a. m. (hora Perú) la fotografía de Jisoo obtuvo 1 650 623 ‘me gusta’, a ocho horas de haber sido lanzada en la cuenta del grupo en Instagram.

Créditos: Instagram de BLACKPINK

2. La miembro de BLACKPINK también compartió el póster desde su cuenta personal en Instagram @sooyaaa__ y superó los 1,7 millones de interacciones.

Créditos: Instagram de Jisoo de BLACKPINK

3. Sin embargo, no fue la única imagen que compartió Jisoo, desde sus Insta Stories reveló la imagen completa que usaron para el banner promocional de la canción de “Selpink”.

4. La visual de BLACKPINK luce un traje colorido y posa descalza junto a un enorme figura de helado inflable.

Créditos: Instagram de Jisoo de BLACKPINK

5. Los BLINK esperan que cada miembro tenga una similar fotografía promocional.

6. Selena Gomez comentó el post en Instagram de Jisoo y le dio ‘me gusta’.

Créditos: Instagram de Jisoo de BLACKPINK

7. La surcoreana también le dejó un mensaje a la intérprete de “The heart wants what it wants”.

Créditos: Instagram de Selena Gomez

8. Los fans hicieron apuestas en redes sociales sobre de quién será el próximo póster. Quedan pendientes la imagen de Lisa, Jennie, Rosé y Selena Gomez.

9. La actriz y cantante estadounidense se ha ganado el aprecio de los BLINKS, quienes diariamente le dejan mensajes positivos en sus redes sociales.

Créditos: Twitter de BLACKPINK

10. Selena Gomez empezó a seguir las cuentas personales de Jisoo, Jennie Rosé y Lisa en Instagram.

Como bonus. El próximo 28 de agosto, los BLINK esperan romper el récord obtenido por el MV “Dynamite” de BTS con la canción de Selena Gomez y BLACKPINK “Ice cream”. Esto luego de que los ARMY superaran los 100 millones de reproducciones de “How you like that”.

