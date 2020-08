SUPER JUNIOR: Kyuhyun estrena “The moment my heart jumped” para OST de She is my type

El 23 de agosto, TOON STUDIO estrenó en su canal de YouTube la canción “The moment my heart jumped”, interpretada por Kyuhyun, vocalista principal de SUPER JUNIOR.

El tema forma parte del OST del webtoon She is my type y la colaboración con la estrella K-pop se anunció una semana atrás.

“The moment my heart jumped” es una suave balada romántica cuya letra habla sobre amar a alguien durante mucho tiempo.

La voz de Kyuhyun servirá para que el lector de She is my type sienta la emoción cuando el personaje de Chanyeol confiese que le gusta Haedam.

De igual forma, pensando en el fandom de SUJU, E.L.F, TOON STUDIO reveló, además del video con el audio de “The moment my heart jumped”, un segundo clip con una versión live de Kyuhyun interpretando el tema en el estudio.

Asimismo, ante el éxito que ha acumulado por el webtoon desde su publicación en 2018, se ha previsto que Minhyuk de MONSTA X también participe en el OST con una melodía que se estima sea lanzada en septiembre.

MONSTA X: Minhyuk será el intérprete de una nueva melodía como parte del OST de She's My Type. Crédito: fotocomposición

Hasta el momento, la banda sonora de She is my type incluye además de “The moment my heart jumped” de Kyuhyun, los temas “Slightly tipsy” con Sandeul de B1A4 y “Stay the night (feat. DeVita)” con el rapero Lee Sung Hwa, mejor conocido como Gray.

