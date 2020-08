Song Joong Ki y su gesto con Kim Tae Ri, que recuerda indudablemente a Song Hye Kyo

El 22 de agosto, el elenco de la película de aventura espacial y ciencia ficción Space Sweepers participó de una conferencia de prensa organizada por la cadena KBS2, en donde la atención se centró en la pareja protagonista, Song Joong Ki y Kim Tae Ri.

Esto debido a que la producción de Space Sweepers ha evitado revelar mayores detalles sobre la relación que sus personajes tendrán a lo largo de la cinta, exceptuando el hecho de que ella interpretará el papel de la capitana Jang, mientras el actor será su subordinado, el intrépido piloto Tae Ho.

Sin embargo, para los seguidores del actor de 34 años, no ha pasado desapercibido algunos gestos y detalles que Song Joong Ki ha tenido como Kim Tae Ri, entre ellos el de chocar los puños.

Song Joong Ki y Kim Tae Ri durante la conferencia de prensa de Space Sweepers. Crédito: captura KBS2

Esa seña en particular se volvió característica de Song Joong Ki con su exesposa, Song Hye Kyo, y sirvió como una de las primeras pistas del romance que ellos desarrollaron mientras grababan el k-drama Descendants of the Sun entre 2015 y 2016.

Esta producción reafirmó el estatus de estrella Hallyu de Song Hye Kyo, mientras que para Song Joong Ki significó un importante pilar en su carrera después de haber llamado la atención con la película A werewolf boy (2012).

La llamada ‘pareja Song-Song’ repitió el gesto de chocar puños durante todas las giras y presentaciones que realizaron a raíz del enorme éxito que alcanzó Descendants of the Sun en toda Asia.

Song Joong Ki y Song Hye Kyo hicieron una característica suya el gesto de chocar los puños. Crédito: fotocomposición

En ese sentido, los seguidores del actor coreano han inundando las redes sociales (en especial Instagram) con clips replicando el momento en que choca los puños con Kim Tae Ri, e incluso comparando la reacción de la actriz con la de Song Hye Kyo.

Tristemente, la separación de la ‘pareja Song-Song’ se concretó el 22 de julio del 2019, tras 18 meses de casados, y aunque algunos medios asiáticos especularon durante meses con una posible reconciliación, esta nunca se llego a dar.

PUEDES VER La verdad detrás de la foto de Song Hye Kyo y Hyun Bin paseando juntos

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.