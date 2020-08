Minhyun (NU’EST): “Sigo probando cosas nuevas y puedo hacerlo bien porque tengo a L.O.Λ.E”

El 23 de agosto, la revista coreana 1st Look mostró el primer vistazo de la editorial fotográfica realizada con Minhyun, vocalista de NU’EST, en colaboración con la marca austriaca de joyería fina, Swarovski.

Tal como describe el magazine en su post en Instagram y Naver, la sesión pictórica con la estrella K-pop lleva por título ‘Optimus Universe’, un juego de palabras basado en su apodo más conocido: ‘Optimus Hwang’.

Es así que, Minhyun será la imagen que promocione la nueva colección Zodiac de Swarovski a través de un reportaje fotográfico con entrevista y portada incluida en el número de setiembre de 1st Look.

En una franca conversación con el citado medio, Minhyun se muestra emocionado ante su próximo debut en el nuevo k-drama de JTBC, Live on.

“En realidad, estaba tan nervioso durante nuestra primera lectura de guion. Practiqué mucho hasta el punto en que mi guion se desgastó. Me estoy divirtiendo filmando ahora y me he adaptado a estar en el set”, expresó.

El entusiasmo de ‘Hwang Beauty’ resulta comprensible teniendo en cuenta que debutará con el papel principal de Go Eun Taek, siendo sus dos experiencias anteriores en pequeños cameos para Trot lovers (KBS2, 2014) y Momo salon (Naver TV Cast, 2014).

NUEST: Minhyun protagoniza la nueva campaña Zodiac de Swarovski. Crédito: Instagram 1st Look

El guion de Live On describe a Go Eun Taek como un hombre perfeccionista, rasgo de la personalidad que Minhyun encuentra muy parecido al suyo.

“Teníamos mucho más en común de lo que pensaba. En particular, está muy bien organizado. Disfruto planificando cuando salgo de viaje y hago cualquier tipo de trabajo”, compartió.

NUEST: Minhyun en la sesión ‘Optimus Universe’ de Firts Look. Crédito: Instagram 1st Look

A su vez, el vocalista de NU'EST no se olvida de resaltar el apoyo que ha venido recibiendo de sus seguidores.

“Creo que sigo probando cosas nuevas y puedo hacerlo bien porque tengo a L.O.Λ.E. que esperan que llegue a estos lugares. Incluso en tiempos difíciles, se convierten en la fuerza que me permite resistir y seguir adelante”.

Finalmente, acompañan a Minhyun en el reparto principal de Live on, Jung Da Bin, actriz juvenil con 15 años de carrera y que este año causó sensación con su interpretación en la miniserie de Netflix, Extracurricular. Junto a ellos también figuran Byung de VICTON y Yeon Woo, exintegrante de MOMOLAND.

Jung Da Bin, Byung (VICTON) y Yeon Woo (ex MOMOLAND) forman parte del nuevo k-drama Live on. Crédito: Naver

