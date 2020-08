El elenco del drama coreano Snowdrop, proyecto a estrenarse por JTBC, va tomando forma. A la confirmación de la participación protagónica de Jisoo de BLACKPINK se suma la actriz Kim Hye Yoon como segunda heroína de la historia.

La mencionada intérprete saltó a la fama gracias a su participación en “SKY Castle”, K-drama que fue éxito de sintonía en Corea del Sur por retratar las complicaciones en la vida de estudiantes que buscan un lugar en las principales universidades del país. Luego de ello también protagonizó “Extraordinary You” (2019).

Kim Hye Yoon en SKY Castle. Foto: Han cinema

Ante los primeros reportes de su convocatoria a Snowdrop, su agencia confirmó que la Kim Hye Yoon había aceptado ser parte del elenco. Aunque no hay muchos detalles de su personaje, se dejó ver que tanto ella como la cantante K-pop Jisoo son consideradas en los “roles principales”.

Poco después se reveló el nombre del candidato a interpretar al protagonista masculino de la historia. Se trataría de Jung Hae In, conocido por trabajar junto a Son Ye Jin en el drama romántico del 2018, Something in the rain.

Jung Hae In y Son Ye Jin en el drama Something in the rain. Foto: Hancinema

La agencia FNC que representa al actor de 32 años confirmó que la oferta había sido hecha, pero aún no se ha tomado una decisión sobre su inclusión al drama.

“Este es solo uno de los proyectos que se le ofreció y está revisándolo actualmente”.

Snowdrop

Cabe resaltar que todavía no se ha develado el argumento principal del drama; sin embargo, existe curiosidad sobre este proyecto dado que estará a cargo del director Jo Hyun Tak y la guionista Yoo Hyun Mi, las mentes creativas detrás de SKY Castle.

