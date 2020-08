MBC confirmó recientemente la producción de un documental a modo de entrevista sobre The 1st Shop of Coffee Prince (el Príncipe del Café), uno de los k-dramas más exitosos del 2007.

“Es cierto que estamos produciendo un documental de Coffee Prince. Pero los detalles y contenidos de la transmisión no se han finalizado”, declaró un vocero de la televisora coreana.

Entre los detalles filtrados por el portal coreano News1 se contempla la participación de la pareja principal, Gong Yoo y Yoon Eun Hye, así como otros actores destacados del elenco.

The 1st Shop of Coffee Prince significó la plataforma para que Gong Yoo alcance la fama internacional y se perfile como una estrella hallyu, mientras que a Yoon Eun Hye, quien ya era conocida por participar en Goong (MBC, 2006), le valió convertirse en la actriz mejor pagada y solicitada de la industria ese año.

Gong Yoo interpretó el papel de Choi Han Kyul en el k-drama The 1st Shop of Coffee Prince (2007). Crédito: MBC

Sin embargo, si bien Gong Yoo mantuvo una carrera libre de escándalos, cosechando éxitos en TV y cine con Goblin (tvN, 2016-2017) y Train to Busan (2016), para su coprotagonista femenina resultó lo contrario.

Yoon Eun Hye deseosa de incursionar en otras áreas artísticas, se vio envuelta en un escándalo que arruinó su buena imagen, al ser acusada de plagio por el diseñador Yun Chun Ho, cuando en 2015, la actriz presentó como originales suyos los diseños del modisto en el programa “Goddess Fashion” de China.

Yoon Eun Hye interpretó el papel de Go Eun Chan en el k-drama The 1st Shop of Coffee Prince (2007). Crédito: MBC

La vergüenza y el boicot que se armó en su contra la llevaron al ostracismo por varios años, hasta casi desvincularse de la televisión.

Actualmente, Yoon Eun Hye intenta recuperar su estatus, aunque sus dos últimos proyectos, los k-dramas Go go song (CGNTV, 2019) y Love alert (MBN, 2018) no han logrado hacer mucho ruido.

Mucha mejor suerte obtuvo Lee Sun Kyun, quien interpretará el papel de Choi Han Sung, el admirador secreto de la protagonista.

Lee Sun Kyun interpretó el papel de Choi Han Sung en el k-drama The 1st Shop of Coffee Prince (2007). Crédito: MBC

El actor de 45 años se ha mantenido constante dentro de la industria, llegando incluso a ganar un Oscar como parte del reparto de la aclamada cinta de Bong Joon Ho, Parasite (2019).

Igual de fructífera resultó la carrera de Kim Jae Wook, quien interpretará el papel menor del barista No Sun Ki en The 1st Shop of Coffee Prince, y que ahora es reconocido como uno de los galanes más solicitados.

Su último trabajo fue como protagonista del k-drama romántico Her private life (tvN, 2019) junto a la actriz Park Min Young, exnovia de Lee Min Ho.

Tristemente, el documental de MBC también servirá para hacer un homenaje a dos de los actores de Coffee Prince que partieron de este mundo.

El primero fue Lee Eon, quien murió en un terrible accidente de motocicleta la mañana del 21 de agosto del 2008. Tenía solo 28 años.

Ese mismo año, la actriz Kim Ja Ok (quien interpretó a la madre de Gong Yoo en la ficción) recibió el diagnostico de cáncer de colon. Tras largos años de lucha contra la enfermedad, la actriz de 63 años falleció el 16 de noviembre del 2014.

Kim Ja Ok interpretó el papel de la madre de Han Kyul en el k-drama The 1st Shop of Coffee Prince (2007). Crédito: MBC

