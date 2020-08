Los siete integrantes de BTS regresaron a la escena musical el 21 de agosto con su canción “Dynamite”. El tema que nació en plena pandemia se elevó como un modo de impartir alegría a los fans, teniendo en cuenta las circunstancias poco favorables que rodea al mundo.

Como se recuerda, la boyband inició el 2020 con su séptimo album Map of the soul: 7. Además, preparaban la que sería la gira más ambiciosa de su carrera. Sin embargo, el surgir de la crisis sanitaria hizo que todos esos planes cambien drásticamente.

Transcurrida la mitad del año, los muchachos reflexionaron brevemente sobre lo que les gustaría conseguir antes de terminar el año en la entrevista ‘7 segundos’ que se publicó en su canal oficial.

Jin contestó “tener un concierto, si es posible”. Anteriormente, él ya había mencionado cuánto extrañaba a ARMY y la adrenalina de subir al escenario. Si se logra concretar el Map of the soul ON:E de octubre, Seokjin podría ver hecho realidad su deseo.

BTS en "7 seconds interview". Foto: captura

Por otro lado, Suga se enfoca en su crecimiento musical. “Me gustaría dominar los instrumentos y teoría de armonías”, precisó. En otra declaración, Yoongi mencionó que estaba practicando guitarra, por lo que los fans esperan que en el futuro pueda usar ese elemento en sus proyectos.

Taehyung también pensó en su carrera al confirmar que desea “lanzar su mixtape” antes de despedir al 2020. El intérprete de “Sweet Night” ha dado pistas al respecto desde hace varios meses y los fans están a la expectativa de que su preparación se complete.

BTS en "7 seconds interview". Foto: captura

El nuevo disco de BTS (proyecto auto-producido por los siete miembros) es otra meta pendiente en la que pensó Jimin. “Tener al menos una performance más y lanzar el álbum perfectamente”.

En caso de RM, luego de meditar por unos segundos, decidió que lo que deseaba era “visitar la playa”. El anhelo es comprensible al ver que varias circunstancias han forzado a todos a permanecer en casa el mayor tiempo posible.

BTS en "7 seconds interview". Foto: captura

J-Hope no tuvo mucho tiempo por los siete segundos que le fueron dados para pensar y solo llegó a mencionar que deseaba estudiar más duro.

Jungkook, por su parte, mencionó que le gustaría “conversar con extranjeros”. Dado que antes mencionó que estaba estudiando inglés como hobbie, se entiende que desee practicar su fluidez en ese idioma.

Puedes ver aquí la entrevista completa:

