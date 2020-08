BLINK exige a YG Entertainment que se disculpe por ocultar las lesiones de Jennie de BLACKPINK

El 23 de agosto, el hashtag #ApologizeToJennie se convirtió en tendencia mundial en Twitter, luego de ser intensamente promovido por el fandom de BLACKPINK.

La etiqueta era un nuevo reclamo de los BLINK contra YG Entertainment, agencia de gestión del grupo k-pop.

23.8.2020. BLACKPINK: BLINK mostró su apoyo a Jennie con el hashtag #ApologizeToJennie. Crédito: captura Twitter

Esto como respuesta a los informes publicados por medios asiáticos que señalaban que ‘JenJen’ tiene lesiones que datan desde su debut con BLACKPINK en 2016, de las cuales YG Entertainment nunca habló.

En mayo de este año, meses antes de que el cuarteto hiciera su comeback con “How you like that”, algunos BLINK hicieron eco de que ‘Jendeukie’ presentaba moretones en las piernas.

1.2.2020. BLACKPINK: un parche cubre una lesión en el pie de Jennie Kim. Crédito: Instagram 'JenJen'

Las sospechas se confirmaron cuando Jennie apareció en Instagram utilizando muletas. En ese momento, la idol explicó que la lesión en los ligamentos se produjo mientras se ejercitaba.

A pesar de esto, ‘Ruby Jane’ participó activamente en la grabación y promociones de How you like that, single que significó el regreso de BLACKPINK después de un año de hiatus.

Sin embargo, su performance en el escenario del SBS Inkigayo le sirvió para recibir criticas negativas por supuestamente bailar sin energía, siendo tachada de ‘vaga’ y ‘perezosa’.

Aunque Jennie Kim ya se había enfrentado antes con estos calificativos, los autores de los mismos parecen desconocer que la llamada ‘YG princess’ tiene lesionado el tobillo desde su debut en 2016.

Cuando se lastimó por primera vez, la artista fue llevada al hospital y luego regresada al estudio después de recibir analgésicos.

Las intensas practicas y presentaciones en vivo continuaron debilitando sus ligamentos, que terminaron cediendo durante un concierto del BLACKPINK Arena Tour 2018 en Japón, cuando su tobillo se dobló y ‘Jen’ resbaló por las escaleras.

Semanas después, Jennie lloró de dolor en el aeropuerto cuando su maleta golpeó su tobillo accidentalmente.

La lesión de Kim Jennie en el tobillo solo se ha agravado con el tiempo, al no contar con el tiempo necesario para recuperarse por una aparente negligencia de su agencia, al involucrarla en diversos proyectos como imagen de productos de lujo.

12.5.2020. El manager de Jennie Kim la ayudó a caminar con muletas en la inauguración de Jentle Home. Crédito: NAVER

En ese contexto, los BLINK exigen a YG Entertainment que proteja la integridad física de todas las integrantes de BLACKPINK, al preparar el calendario de actividades para el lanzamiento de THE ALBUM, y el single “Ice cream”, el nuevo trabajo del cuarteto con Ariana Grande, ha estrenarse en las siguientes semanas.

