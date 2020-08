ATEEZ hace gala de su estilo más hip-hop en el MV de “THANXX”

El 23 de agosto, ATEEZ volvió a emocionar el corazón de su fandom, ATINY, al revelar en el canal oficial de su agencia en YouTube, el ansiado videoclip para “THANXX”, segundo single del disco ZERO: FEVER Part.1.

Con un marcado estilo hip-hop, el nuevo MV de los chicos de KQ Entertainment se destaca por haber sido grabado totalmente en exteriores y utilizar referencias a otros trabajos previos.

Un ejemplo concreto, es el enorme barco volador que surca los cielos en medio de la noche entre truenos y relámpagos. Esta figura apareció primero en el videoclip de Illusion, tema perteneciente al tercer mini álbum del grupo, TREASURE EP. 3: One to all, lanzado el 10 de junio del 2019.

ATEEZ incluyó en THANXX el barco que previamente se vio en Illusion del 2019. Crédito: captura Twitter

Otro detalle que ha sido del agrado de ATINY fue la inclusión de simbolismos como las enormes calaveras decoradas, elemento tradicional del folclore mexicano que encuentra su mayor representación en la figura de La Catrina, llamada originalmente la Calavera Garbancera.

ATEEZ incluyó en THANXX una calavera decorada que recuerda al folclore mexicano. Crédito: fotocomposición

Igual de significativo fue ver como Hongjoong lleva consigo un ramillete de buddleia, planta asociada al concepto de renacimiento y resurrección, tema que va acorde con la estética de “THANXX”, que inicia de día hasta caer en la noche y así continuar el ciclo.

El fandom de ATEEZ agradeció la inclusión de sutiles simbolismos en MV THANXX. Crédito: captura Twitter

Otro aspecto que ha causado la admiración del fandom de ATEEZ fue la inclusión de un ballet de bailarinas (algo poco frecuente en boybands), siendo Min Young y Soyoung Jeon las que más han captado la atención.

Las bailarinas de ATEEZ en el MV de THANXX fue otra de las incorporaciones que más llamó la atención de ATINY. Crédito: fotocomposición

Finalmente (y no menos importante) es el significado de la letra de “THANXX” que habla sobre defender su identidad superando sus propios miedos.

“No te preocupes por mí, gracias, estoy bien, sólo estoy siendo yo mismo, aunque digas que todo lo que dices es por mi propio bien, yo lo haré a mi manera”, reza uno de los versos.

