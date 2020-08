El 21 de agosto se informó que el actor Lee Jong Suk habría adquirido una lujosa villa en el complejo Nine One Hannam, uno de los más exclusivos de Seúl, Corea del Sur.

El complejo habitacional compuesto por 9 edificios y 335 casas se encuentra ubicado en barrio de Hannam Dong, a 20 minutos de Gangnam, el distrito más lujosos de la capital surcoreana.

Según los informes, el protagonista de los k-dramas Romance is a bonus book (tvN, 2019) y The hymn of death (SBS, 2018) habría desembolsado en la comprar cerca de 5 mil millones de KRW, aproximadamente 4,2 millones de dólares.

La adquisición de esta nueva propiedad coincide con la venta de otro inmueble de Lee Jong Suk. Este seria un edificio ubicado en Sinsa Dong, que el actor coreano adquirió tres años atrás por US$ 3.2 millones y cuyo valor actual bordea los 5 millones de dólares.

Lee Jong Suk, quien se encuentra cumpliendo su servicio como trabajador de servicio público, tendría como vecinos en Nine One Hannam a otras grandes estrellas como el líder de BIGBANG, G-Dragon.

La estrella K-pop adquirió a finales de abril de este año un lujoso ático valorizado en más de 7 millones de dólares.

Otros famosos vecinos que tendría Lee Jong Suk sería el protagonista del k-drama Winter sonata (Sonata de invierno, en español), Bae Yong Joon.

También la actriz y exintegrante de SUGAR, Park Soo Jin, junto al cantante de trot Jang Yoon Jung, cuentan con una propiedad en Nine One Hannam.

G-Dragon, Park Soo Jin y Bae Yong Joon serían vecinos de Lee Jong Suk en Nine One Hannam. Crédito: fotocomposición

