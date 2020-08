Younghoon demuestra su destreza en el canto y baile como integrante de la popular boyband THE BOYZ. Ahora, a sus 23 años iniciará una carrera en el rubro de la actuación nada menos que con un rol principal en Love revolution, adaptación K-drama del popular webtoon homónimo.

La producción comenzó a rodarse en junio del 2020 y será emitida por la cadena Kakao TV en setiembre próximo. Mientras se ultiman detalles del estreno, en una reciente entrevista para la revista Arena Homme + el idol del K-pop habló sobre su drama debut.

Como se había anunciado oficialmente, en Love revolution Younghoon interpreta a Lee Kyung Woo, el mejor amigo del joven actor Park Ji Hoon en rol de Gong Ju Young.

Aunque es nuevo en el rubro, al famoso coreano se le ha asignado el personaje que tendrá un rol decisivo en la relación de Ju Young con la chica que lo enamora a primera vista, Wang Ja Rim (Lee Ruby).

Al respecto, Younghoon revela a Arena Homme + la sorpresa que le produjo y lo que ha podido obtener con este nuevo desafío.

“Honestamente, nunca imaginé que me asignarían el papel de Kyung Woo. Pero creo que ha funcionado bien. Porque en lugar de las cosas que puedo hacer (fácilmente) bien, quería mostrar que también soy capaz de hacer cosas más difíciles”.

Younghoon de THE BOYZ. Foto: Arena Homme +

La estrella afirmó que antes de ser elegido dentro del cast del K-drama, ya era un ávido lector del webtoon original.

Este punto también ha jugado a su favor, ya que conoce tan bien a los personajes que incluso aporta ideas que son aceptadas por el realizador de la producción.

“Como lector, estoy muy familiarizado con los personajes, así que cuando los analizo con el director y hago una sugerencia, el director a menudo está de acuerdo, ‘Hagamos eso’”.

Específicamente se identifica con Kyung Woo. Es por eso que, cuando salgan los nuevos episodios del webtoon, leerá las líneas de su rol como si ambos fueran uno solo.

Love revolution no solo marca el inicio de un prometedor camino en el rubro de la actuación para Kim Young Hoon. Además, le ha permitido expandir su confianza hacia otras personas, según declaró.

“Me volví cercano con los otros actores muy rápidamente. Especialmente me he hecho muy amigo de Ji Hoon (...). Yo solía ser una persona muy tímida, así que pensé, ‘Wow, realmente he cambiado’”.

Young Hoon y Park Ji Hoon protagonistas del próximo K-drama Love revolution. Foto: Dazed

Cabe resaltar que este es solo un adelanto de la colaboración de Younghoon para Arena Homme Plus, donde también participaron sus compañeros de THE BOYZ, Hyunjae y Juyeon. La entrevista y sesión saldrán completas en la edición de setiembre.

Mientras tanto, mira los adelantos compartidos por la revista en redes sociales.

Younghoon, Hyunjae y Juyeon de THE BOYZ. Foto: Arena Homme +

Juyeon de THE BOYZ. Foto: Arena Homme +

Hyunjae de THE BOYZ. Foto: Arena Homme +

