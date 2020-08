Kim Yong Ji y Kim Bum revelan detalles de sus personajes en Tale of Gumiho

El 21 de agosto, la edición coreana de la revista Harper’s BAZAAR reveló un extracto de la entrevista y editorial fotográfica para su número de setiembre con Kim Bum y Kim Yong Ji, segundos protagonistas del k-drama, Tale of Gumiho.

Con Lee Dong Wook y Jo Bo Ah como la pareja principal, la nueva producción de tvN desarrollará una historia de fantasía urbana, donde Kim Bum interpretará al mitológico zorro de nueve colas, Lee Rang.

Al respecto, el actor contó lo siguiente: “Lo que es nuevo en este drama es que tenemos un gumiho masculino. Según la leyenda, si un zorro vive durante 500 años, puede adoptar cualquier forma humana independientemente de su género. Si vive 1000 años, se convierte en un cheonho, y podrá tener el poder de los cielos”.

Kim Bum también describe a los personajes de Tale of the Nine Tailed (nombre alternativo): “En el drama, el personaje de Lee Dong Wook, Yi Yeon, es un cheonho, y mi personaje Lee Rang tiene 100 años, así que soy un gumiho que puede transformarse cuando quiera”.

Kim Bum para la edición de setiembre 2020 de la revista Harper's BAZAAR. Crédito: HB Korea

Por su parte, la actriz Kim Yong Ji hace un bosquejo de su papel como Yoo Ri: “Comparado con ellos, mi personaje es un gumiho muy nuevo. No lo ha sido durante mucho tiempo, por lo que todavía le quedan muchos instintos animales dentro de ella”.

Asimismo, cada uno describió sus sentimientos al trabajar juntos. Kim Bum dijo sobre su compañera: “Yong Ji es un espíritu libre delante de las cámaras”.

Kim Yong Ji para la edición de setiembre 2020 de la revista Harper's BAZAAR. Crédito: HB Korea

Reconociendo que su portafolio actoral resulta menor al de su compañero, Kim Yong Ji dice esto sobre trabajar con el afamado actor de Boys over flowers:

“No tengo mucha experiencia actuando, así que hay veces en las que no estoy segura de lo que debería hacer. Cuando eso pasa, él aparece junto a mí dándome la explicación necesaria. Tanto en el drama como en la vida real, sigo mucho su liderazgo”.

