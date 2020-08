Tale of Gumiho: confirman fecha de estreno del K-drama de Kim Bum y Lee Dong Wook

Hace una semana anunciaban la lectura del guion de Tale of gumiho y ahora la productora tvN acaba de confirmar por todo lo alto la fecha del lanzamiento del drama protagonizado por Kim Bum, Jo Bo Ah y Lee Dong Wook.

El 21 de agosto, la cadena surcoreana informó que el k-drama será emitido todos los miércoles y jueves, por lo que reemplazará a Evil flower.

La fecha de estreno del primer capítulo de Tale of gumiho está programada para el próximo 7 de octubre, a través de tvN. Queda pendiente de confirmación si este drama coreano será emitido a la par en Netflix.

La historia es dirigida por Kang Shin Hyo, quien trabajó en The heirs, Prince coffee lab, Midas, entre otras grandes producciones.

Mientras que la encargada del guion de Tale of gumiho es Han Woo Ri, conocida por Stranger from hell o Children of the lesser god.

La trama de la serie de tvN consiste en la historia de un gumiho (dios vivo de la Cordillera de Baekdudaegan), que se estableció en la tierra como un servidor público entre este mundo y el inframundo.

Su presencia desencadenará una serie de situaciones que deberán afrontar los personajes involucrados. Incluso una historia de amor entre un humano y un ser mitológico.

El actor Lee Dong Wook dará vida a Gumiho / Lee Yeon, en el mundo terrenal. Regresa a la pantalla chica luego del éxito con Strangers from hell.

Por otra parte, Jo Bo Ah interpretará a Nam Ji Ah, una profesional especializada en historias de fantasmas. La actriz es recordada por sus papeles en Monster o Forest.

Tale of gumiho marca el regreso actoral de Kim Bum, quien estuvo en el ejército. El actor ha ganado fama mundial desde su participación en Boys over flowers.

Estas son las imágenes liberadas por tvN sobre Tale of gumiho

Fotos de Tale of Gumiho, drama de Kim Bum y Lee Dong Wook. Créditos: tvN

Teaser de Tale of gumiho

