Ryu Jun Yeol brillará en la edición que Dazed Korea alista para setiembre del 2020. Mientras ultima detalles de la publicación, la revista comparte adelantos de la sesión fotográfica del actor coreano y la entrevista exclusiva en la que habla sobre su nueva película Alien (título provisional) y comparte pensamientos sobre la vida y el activismo medioambiental.

Poniendo en contexto, el intérprete saltó a la fama en 2016 a través del recordado drama Reply 1988 (tvN). Ese mismo año protagonizó Lucky romance (MBC) y desde entonces se alejó de las series.

Ryu Jun Yeol en la próxima edición de Dazed Korea. Foto: Instagram

Caso contrario sucedió con su faceta en el cine, sumando actualmente 22 proyectos ya emitidos, entre cortos y largometrajes. A los 33 años, este 2020 estrena su película número 23, Alien.

El film dirigido por Choi Dong Hoon es anticipado ya que su elenco incluye también a Kim Woo Bin, So Ji Sub, Kim Tae Ri, Honey Lee, etc. Si bien la trama continúa siendo un misterio, Ryu Jun Yeol, avivó expectativas en la entrevista para Dazed Korea.

“La película es algo inusual y única y también es divertida. Estoy seguro de que los espectadores disfrutarán de la película. Es familiar, pero tiene elementos misteriosos. Será una película que podrán disfrutar cómodamente”.

El miembro destacado de Alien, acotó: “En estos días, ni siquiera hay géneros específicos para las películas porque (acción, comedia, suspenso, melodramas) están todos mezclados. Este es uno interesante que no se puede definir con un sólo género”.

Ryu Jun Yeol es conocido como un trotamundos y por eso no podía dejar de compartir sus reflexiones sobre la importancia de los viajes en su vida personal. Esto es lo que señaló al respecto.

“Viajar es un momento en el que me pregunto qué es la ‘belleza’. Pero la ‘belleza’ tiene muchas capas. La forma en que veo la vida, las personas que conozco y las historias que puedo contar como resultado. Pensando profundamente en estas cosas, es similar a mi historia. Viajar es una forma de ‘hacer trampa’ para mejorar mi historia y yo. Las personas que conozco y las situaciones que encuentro mientras viajo son mi fuente de ‘belleza’”.

Por otro lado, se sabe que el también modelo apoya las causas medioambientales. Específicamente, forma parte de la campaña libre de plástico de la organización Green Peace Korea.

En ese contexto, Dazed Korea consultó su opinión sobre el poderoso supermercado Lotte Mart que se sumó al movimiento con la promesa de reducir el consumo de plásticos de un solo uso en un 50 por ciento para el 2025.

“Me alegró mucho saber que se unió a la campaña. Si una gran empresa con mucha influencia toma una posición, los consumidores también se unirán. Si los otros grandes mercados también se unen, no habría nada mejor”.

“No creo que esta campaña sea una ‘campaña medioambiental’. Creo que es más bien un mensaje de que debemos tomarnos un tiempo para pensar en las cosas que siempre hemos estado haciendo subconscientemente, lo que en sí mismo será de gran ayuda”, reflexionó finalmente el novio de Lee Hye Ri.

A continuación, mira la sesión de fotos de Ryu Jun Yeol que se ha convertido en la sensación de las redes sociales. En la galería ubicada en la parte superior de la nota podrás encontrar más contenido.

