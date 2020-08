El nuevo rebrote de COVID-19 en Corea del Sur afecta a la industria del entretenimiento. Al reporte previo de que al menos seis Kdramas pararon grabaciones por detectarse casos sospechosos en actores y staff se suma la decisión de Netflix de suspender temporalmente la filmación de contenido en el país peninsular.

El 21 de agosto, la sucursal Netflix Korea informó a la prensa local que “se ha decidido parar todas las actividades de producción para colaborar con las recomendaciones del Gobierno sobre la seguridad pública y resguardar la salud del equipo que participa en la realización de contenido coreano”.

La compañía agregó que el progreso de los proyectos (y futuras fechas de estreno) podrían ser afectadas si la suspensión es larga, pero solo retomarán labores “considerando la salud de los creadores y productores como la prioridad superior”.

Los Kdramas que estaban en fase de producción y que ahora deben detenerse son Squid Game y All of us are dead.

Actores que aparecerían en la serie de Netflix Squid games. Foto: composición

El primero era protagonizado por Lee Jung Jae y Park Hye Soo y narraba la historia de los concursantes que ingresan a un misterioso juego de supervivencia para ganar un millonario premio. Gong Yoo había confirmado su aparición en esta serie.

All of us are dead, la nueva serie de zombies de Netflix. Créditos: Netflix / Donggri

Por otro lado, All of us are dead era una nueva apuesta en el género de zombies. El argumento se basaba en el webtoon Now our school y relata cómo un grupo de estudiantes tratan de sobrevivir frente a la amenaza que impera en su ciudad. La producción contaba con la actuación de cinco actores novatos.

Cabe resaltar que durante la primera mitad del año, Netflix logró completar el rodaje de dos importantes dramas: Sweet Home, con Park Gyu Young y Song Kang, que debía estrenarse a fines del 2020 y la segunda temporada de Love alarm, cuyo lanzamiento se había pactado para el 2021.

Segunda temporada de Love alarm. Créditos: Netflix

