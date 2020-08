El nuevo incremento de casos de COVID-19 en Corea del Sur ataca a la industria del entretenimiento. Hasta el 20 de agosto, seis Kdramas han parado sus actividades de filmación tras encontrarse casos de coronavirus en el elenco de actores o personal técnico.

Una de las estrategias que aplican sus autoridades para contener la pandemia es la de trazado de contactos y muestreo. Por ello, algunos de los dramas mencionados esperan aún resultados del personal de producción que estuvieron cerca de contagiados confirmados.

To all the guys who loved me (KBS)

El pasado 19 de agosto, se confirmó que el actor Seo Sung Jong, del drama Men are Men, había contraído COVID-19. El actor, apenas tuvo conocimiento de sus resultados, ingresó a cuarentena.

Todo el personal técnico y demás intérpretes pasaron por las pruebas de descarte y la grabación se detuvo. El drama debía culminar su emisión el próximo 24 y 25 de agosto.

El jueves 20 se confirmó que otro miembro del elenco, Kim Won Hae, había sido contagiado con coronavirus.

Drama coreano "Men are men": dos actores dieron resultado positivo a COVID-19. Foto: composición

Do Do Sol Sol La La Sol (KBS)

El drama protagonizado por Go Ara pausó sus grabaciones el miércoles 19 debido a que algunos técnicos también habían trabajado en el rodaje de Men are Men. El personal aguardaba el resultado de los tests.

Poco después se conoció que el actor Heo Dong Won tenía un resultado positivo para COVID-19. Él había estado en contacto con Seo Sung Jong pues actuaban juntos en el musical Jjambbong.

Do Do Sol Sol La La Sol tiene programado su estreno para el 26 de agosto.

Drama Do Do Sol Sol La La Sol. Foto: composición

Start Up (tvN)

En este caso, la filmación del 20 de agosto se suspendió tras conocerse que la experimentada actriz Seo Yi Sook había estado en contacto con Heo Dong Won, caso positivo de COVID-19.

Ella espera conocer sus resultados el viernes 21 y mientras tanto, está en aislamiento.

Start Up es un Kdrama con la participación estelar de Suzy y Nam Joo Hyuk que apunta a tener su premiere en octubre.

Drama Start Up de tvN. Foto: composición

Private Live (JTBC)

El rodaje del proyecto protagonizado por Seohyun (SNSD) y Go Kyun Pyo se detuvo pues un integrante de la producción había ido a apoyar al rodaje de uno de los dramas donde se confirmó un caso COVID-19.

El comunicado a la prensa indicó que aunque no hubo contacto directo, esta persona decidió someterse a la prueba por precaución y están esperando el veredicto.

Private life tiene su estreno planificado para el 16 de setiembre.

Póster del Kdrama Private Life de JTBC

Run On (JTBC)

Otro proyecto de JTBC también detuvo grabaciones del jueves 20 pues un integrante del staff estuvo en contacto con otro personal técnico que es sospechoso de COVID-19. Este miembro de la producción también espera resultados para retomar el rodaje.

El drama Run On tiene como actores principales a Im Siwan, Shin Se Kyung y Sooyoung (SNSD).

Actores que participan en el drama de JTBC Run On. Foto: Hancinema

More than friends (JTBC)

El tercer drama de JTBC que detuvo su filmación fue More than friends, protagonizado por Ong Seung Wu y Shin Ye Un.

En este caso, la actriz Kim Hee Jung habría estado en contacto con Kim Won Hae (caso positivo de Men are Men). Tanto la intérprete como su mánager están en aislamiento esperando el resultado de las pruebas.

JTBC confirmó que no grabarán hasta que se conozca el estado de salud de la actriz. El estreno del proyecto está planificado para septiembre.

Drama More than friends pausa su rodaje. Foto: composición

