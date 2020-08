Eunhyuk y Minhyuk: todo sobre el nuevo programa Back to the idol

Los mejores bailarines de SUPER JUNIOR y MONSTA X, Eunhyuk y Minhyuk se lucirán como MC en un nuevo programa de variedades llamado Back to the idol de MBC. Como era de esperarse los ELF Y Monbebe son los más felices por la noticia.

El 20 de agosto, el canal surcoreano anunció por todo lo alto que lanzarían un show con temática de baile la próxima semana con las celebridades del K-pop.

El programa de variedades Back to the idol tendrá los invitados más populares de Corea del Sur, y deberán realizar covers de la segunda generación del K-pop.

Mientra Eunhyuk ya tiene experiencia como MC, por su paso en Weekly idol, Minhyuk de MONSTA X no se queda atrás, quien fue presentador de Inkigayo.

Por otro lado, Lee Hyuk Jae, nombre real del rapero de SUPER JUNIOR compartió en un post a través de Instagram este nuevo proyecto.

Al pie de la publicación, los fans le dejaron mensajes de aliento y buenos deseos como MC de Back to the idol.

¿Cuándo se estrena Back to the idol de Eunhyuk y Minhyuk?

El estreno de Back to the idol está programado para el 26 de agosto y se emitirá todos los miércoles a las 9.00 p. m. (KST) y para Perú sería a las 7.00 a.m. por medio del aplicativo móvil KT Seezn.

Mientras se dan las promociones de Back to the idol, Eunhyuk también se encuentra próximo a realizar su comeback junto a su compañero Donghae en la sub unidad SUPER JUNIOR D&E.

El cuarto mini álbum de este exitoso dúo será Bad blood y será lanzado el 3 de septiembre a las 6.00 p. m. (KST), [4.00 a. m. hora peruana].

