Llegó el momento esperado. BTS presenta su nuevo sencillo “Dynamite”, primera canción del grupo surcoreano interpretada por completo en inglés.

Como evidencia para la gran expectativa por el video, la etiqueta #DynamiteToday estuvo posicionada durante varias horas previas al estreno y acompañó las actualizaciones de la banda durante su conferencia de prensa virtual.

El lanzamiento precedido por una cuenta regresiva en YouTube se realizó exactamente a la medianoche del 21 de agosto en horario del este. En Perú, el reloj marcaba las 11:00 p. m. del jueves 20 cuando las primeras notas del tema de estilo “retro” comenzaron a sonar.

En el aspecto musical y visual, los siete artistas han cubierto todas las expectativas del fandom ARMY. Junto a la emoción de escucharlos nuevamente a seis meses de su último álbum (MOTS 7 fue lanzado el 21 de febrero), los fanáticos han puesto la mira en ambiciosas metas.

Conscientes del reto que han emprendido sus ídolos al promocionar intensamente la canción por medios occidentales, uno de los logros ideales sería debutar en el primer puesto del Billboard Hot 100 (ránking de sencillos musicales).

Previamente, su sencillo “ON” llegó a la cuarta posición de dicha lista a pesar de no haber sido “rotado” por las radios americanas. Esta vez, varias emisoras han confirmado que integrarán la canción a sus listas de programación por lo que aumentan las posibilidades de concretar esa meta.

En caso de YouTube, el deseo de ARMY es alcanzar entre 80 y 100 millones de reproducciones en 24 horas como muestran estos cuadros difundidos por las redes sociales.

ARMY y las metas que plantean para "Dynamite". Foto: fanbase

De hacerse realidad, impondrían un récord personal y además podrían recuperar el que actualmente posee la girlband BLACKPINK.

El tema de BTS “Boy with luv” del 2019 tenía la marca en 74.6 millones de vistas en su primer día de estreno; sin embargo, la canción “How you like that” se impuso con 86.3 millones de reproducciones en julio del 2020.

BTS sobre sus récords

Aunque los Bangtan Boys están igual de emocionados que sus fans por esta aventura, han declarado que su principal objetivo es compartir su música a quienes desean escucharla.

BTS Dynamite: los siete artistas en la conferencia de prensa virtual. Foto: Big Hit

“Las posiciones en el chart son cosas que nos emocionan y ponen nerviosos. En lugar de una meta fija, deseamos entregar lo mejor de nosotros para compensar la atención y amor de nuestros fans”, comento Suga en la conferencia de prensa preparada por Big Hit.

El rapero continuó “Nuestro objetivo con Dynamite es especial. Creamos esta canción para dar fuerza a la gente que lo escuche, así que nuestra meta es que la mayor cantidad de personas lo puedan oír”.

