Nada detiene a los chicos de BTS. En este artículo te contaremos todas las actividades que tiene programado el grupo para este 2020. Desde el estreno del MV “Dynamite” y sus próximas presentaciones en premiaciones los MTV.

Los idols K-pop, RM, Jin, Suga, Jimin, V, J-Hope y Jungkook tienen una agenda apretada hasta finales de octubre 2020.

PUEDES VER BTS se presentará en el FNS Song Festival en Japón [VIDEO]

BTS: calendario de actividades y eventos agosto 2020. Créditos: Big Hit Entertainment

Calendario y horarios de actividades BTS

Colocaremos las actividades de BTS desde la fecha más cercana.

-21 de agosto 2020-

BTS: calendario de actividades y eventos agosto 2020. Créditos: Big Hit Entertainment

Conferencia de prensa previo al MV “Dynamite”

Según informó Yonhap News, los Bangtan Boys realizarán una conferencia de prensa global vía online para el 20 de agosto (21 de agosto en Corea del Sur).

Horarios

-Conferencia de BTS en Perú: 8.30 p. m.

-Conferencia de BTS en Indonesia: 8.30 a. m.

-Conferencia de BTS en Colombia: 8.30 p. m.

-Conferencia de BTS en Malasia: 9.30 p. m.

-Conferencia de BTS en México: 8.30 p. m.

-Conferencia de BTS en Filipinas: 9.30 p. m.

-Conferencia de BTS en Chile: 9.30 p. m.

-Conferencia de BTS en Tailandia: 8.30 p. m.

-Conferencia de BTS en Argentina: 10.30 p. m.

-Conferencia de BTS en Estados Unidos: 9.30 p. m.

BTS: calendario de actividades y eventos agosto 2020. Créditos: Big Hit Entertainment

Cuenta regresiva en vivo MV “Dynamite” en YouTube

Como es tradición de Big Hit Entertainment, los ARMY podrá conectarse media hora antes del lanzamiento del MV oficial de BTS para seguir en vivo la cuenta regresiva desde su canal oficial en YouTube.

Puedes seguir la transmisión en directo desde AQUÍ.

BTS: calendario de actividades comeback agosto 2020. Créditos: YouTube

HORARIOS POR PAÍSES

-Cuenta regresiva MV “Dynamite” de BTS en Perú: 10.30 p. m.

-Cuenta regresiva MV “Dynamite” de BTS en Indonesia: 10.30 a. m.

-Cuenta regresiva MV “Dynamite” de BTS en Colombia: 10.30 p. m.

-Cuenta regresiva MV “Dynamite” de BTS en Malasia: 11.30 a. m.

-Cuenta regresiva MV “Dynamite” de BTS en México: 10.30 p. m.

-Cuenta regresiva MV “Dynamite” de BTS en Filipinas: 11.30 a. m.

-Cuenta regresiva MV “Dynamite” de BTS en Chile: 11.30 p. m.

-Cuenta regresiva MV “Dynamite” de BTS en Tailandia: 10.30 a. m.

-Cuenta regresiva MV “Dynamite” de BTS en Argentina: 12.30 a. m.

-Cuenta regresiva MV “Dynamite” de BTS en Estados Unidos: 11.30 p. m.

Estreno MV “Dynamite” de BTS en YouTube

El reto de ARMY para el lanzamiento del videoclip de “Dynamite” es llegar a los 100 millones de reproducciones en las primeras 24 horas desde YouTube.

HORARIOS POR PAÍSES

-MV “Dynamite” de BTS en Perú: 11.00 p. m.

-MV “Dynamite” de BTS en Indonesia: 11.00 p. m.

-MV “Dynamite” de BTS en Colombia: 11.00 p. m.

-MV “Dynamite” de BTS en Malasia: 12.00 m.

-MV “Dynamite” de BTS en México: 11.00 p. m.

-MV “Dynamite” de BTS en Filipinas: 12.00 m.

-MV “Dynamite” de BTS en Chile: 12.00 a. m.

-MV “Dynamite” de BTS en Tailandia: 11.00 a. m.

-MV “Dynamite” de BTS en Argentina: 12.00 a. m.

-MV “Dynamite” de BTS en Estados Unidos: 12.00 a. m.

BTS: calendario de actividades comeback agosto 2020. Créditos: Big Hit Entertainment

V Live de BTS del comeback “Dynamite”

Tras la revelación del MV oficial de la canción de BTS, Big Hit Entertainment ha programado un evento especial para los fans a través de la plataforma V Live.

Puedes seguir en vivo el show desde AQUÍ.

HORARIOS POR PAÍSES

-Vlive de BTS en Perú: 5.00 a. m.

-Vlive de BTS en Indonesia: 5.00 p. m.

-Vlive de BTS en Colombia: 5.00 a. m.

-Vlive de BTS en Malasia: 6.00 p. m.

-Vlive de BTS en México: 5.00 a. m.

-Vlive de BTS en Filipinas: 5.00 p. m.

-Vlive de BTS en Chile: 6.00 a. m.

-Vlive de BTS en Tailandia: 5.00 p. m.

-Vlive de BTS en Argentina: 7.00 a. m.

-Vlive de BTS en Estados Unidos: 6.00 a. m.

BTS: calendario de actividades comeback agosto 2020. Créditos: V Live

BTS con “Dynamite” en M! Countdown

Siguiendo con las promociones de “Dynamite”, los Bangtan Boys realizará su primer performance del tema desde el programa musical M! Countdown de la cadena Mnet.

Posterior a la emisión de la presentación puedes volver a ver el video. AQUÍ

HORARIOS

-BTS en M! Countdown en Perú: 10.00 a. m.

-BTS en M! Countdown en Indonesia: 10.00 p. m.

-BTS en M! Countdown en Colombia: 10.00 a. m.

-BTS en M! Countdown en Malasia: 11.00 p. m.

-BTS en M! Countdown en México: 10.00 a. m.

-BTS en M! Countdown en Filipinas: 11.00 p. m.

-BTS en M! Countdown en Chile: 11.00 a. m.

-BTS en M! Countdown en Tailandia: 10.00 p. m.

-BTS en M! Countdown en Argentina: 12.00 m.

-BTS en M! Countdown en Estados Unidos: 11.00 a. m.

BTS en MTV Fresh Out

Para finalizar con las actividades programadas para el 21 de agosto, RM, Jin, Suga, Jimin, V, J-Hope y Jungkook volverán a aparecer en los MTV Fresh Out.

HORARIOS

-BTS en MTV Fresh Out en Perú: 4.00 p. m.

-BTS en MTV Fresh Out en Indonesia: 4.00 a. m

-BTS en MTV Fresh Out en Colombia: 4.00 p. m

-BTS en MTV Fresh Out en Malasia: 5.00 a. m

-BTS en MTV Fresh Out en México: 4.00 p. m

-BTS en MTV Fresh Out en Filipinas: 5.00 a. m

-BTS en MTV Fresh Out en Chile: 5.00 p. m

-BTS en MTV Fresh Out en Tailandia: 4.00 a. m

-BTS en MTV Fresh Out en Argentina: 6.00 p. m

-BTS en MTV Fresh Out en Estados Unidos: 5.00 p. m

-24 de agosto 2020-

BTS en NBC today show

El 24 de agosto iniciará con la presentación de BTS en el programa Today Show de la cadena NBC, donde ya los cantantes han participado antes.

HORARIOS

-BTS en NBC today show en Perú: 7.00 a. m.

-BTS en NBC today show en Indonesia: 7.00 p. m.

-BTS en NBC today show en Colombia: 7.00 a. m.

-BTS en NBC today show en Malasia: 8.00 p. m.

-BTS en NBC today show en México: 7.00 a. m.

-BTS en NBC today show en Filipinas: 8.00 p. m.

-BTS en NBC today show en Chile: 8.00 a. m.

-BTS en NBC today show en Tailandia: 7.00 p. m.

-BTS en NBC today show en Argentina: 9.00 a. m.

-BTS en NBC today show en Estados Unidos: 8.00 a. m.

Estreno del MV “Dynamite” [B-side]

Big Hit ha preparado una sorpresa para ARMY con el lanzamiento “Dynamite” ya que lanzará una segunda parte.

HORARIOS

-Estreno del MV “Dynamite” en Perú: 10.00 a. m.

-Estreno del MV “Dynamite” en Indonesia: 10.00 p. m.

-Estreno del MV “Dynamite” en Colombia: 10.00 a. m.

-Estreno del MV “Dynamite” en Malasia: 11.00 p. m.

-Estreno del MV “Dynamite” en México: 10.00 a. m.

-Estreno del MV “Dynamite” en Filipinas: 11.00 p. m.

-Estreno del MV “Dynamite” en Chile: 11.00 a. m.

-Estreno del MV “Dynamite” en Tailandia: 10.00 p. m.

-Estreno del MV “Dynamite” en Argentina: 12.00 m.

-Estreno del MV “Dynamite” en Estados Unidos: 11.00 a. m.

BTS concedió una entrevista a un medio estadounidense a dos días del estreno de "Dynamite". Foto: Big Hit

-25 de agosto 2020-

Detrás de cámaras de In the SOOP

Si el primer capítulo de In the SOOP logró superar las expectativas de audiencia, imagínense cómo los ARMY disfrutarán los detrás de cámaras de esta nueva serie de los Bangtan Boys.

HORARIOS

-Detrás de cámaras de In the SOOP en Perú: 7.00 a. m.

-Detrás de cámaras de In the SOOP en Indonesia: 7.00 p. m.

-Detrás de cámaras de In the SOOP en Colombia: 7.00 a. m.

-Detrás de cámaras de In the SOOP en Malasia: 8.00 p. m.

-Detrás de cámaras de In the SOOP en México: 7.00 a. m.

-Detrás de cámaras de In the SOOP en Filipinas: 8.00 p. m.

-Detrás de cámaras de In the SOOP en Chile: 8.00 a. m.

-Detrás de cámaras de In the SOOP en Tailandia: 7.00 p. m.

-Detrás de cámaras de In the SOOP en Argentina: 9.00 a. m.

-Detrás de cámaras de In the SOOP en Estados Unidos: 8.00 a. m.

PUEDES VER BTS: ARMY pide mejor trato a Jin tras nuevo error en mercancía oficial

Estreno de In the SOOP ep. 2

Tres horas tras el lanzamiento del Behind the scenes de In the SOOP, se liberará el segundo episodio. Revisa a qué hora será emitido en tu país.

HORARIOS

-Estreno de In the SOOP ep. 2 en Perú: 10.00 a. m.

-Estreno de In the SOOP ep. 2 en Indonesia: 10.00 p. m.

-Estreno de In the SOOP ep. 2 en Colombia: 10.00 a. m.

-Estreno de In the SOOP ep. 2 en Malasia: 11.00 p. m.

-Estreno de In the SOOP ep. 2 en México: 10.00 a. m.

-Estreno de In the SOOP ep. 2 en Filipinas: 11.00 p. m.

-Estreno de In the SOOP ep. 2 en Chile: 11.00 a. m.

-Estreno de In the SOOP ep. 2 en Tailandia: 10.00 p. m.

-Estreno de In the SOOP ep. 2 en Argentina: 12.00 m.

-Estreno de In the SOOP ep. 2 en Estados Unidos: 11.00 a. m.

-30 de agosto 2020-

BTS en los MTV VMAs

Dejando en alto el nombre de Corea del Sur, BTS se convertirá en el grupo más esperado de los MTV VMAs. Se espera que en la ceremonia de premiación presenten su tema “Dynamite”.

HORARIOS

-BTS en los MTV VMAs en Perú: 7.00 p. m.

-BTS en los MTV VMAs en Indonesia: 7.00 a. m.

-BTS en los MTV VMAs en Colombia: 7.00 p. m.

-BTS en los MTV VMAs en Malasia: 8.00 a. m.

-BTS en los MTV VMAs en México: 7.00 p. m.

-BTS en los MTV VMAs en Filipinas: 8.00 a. m.

-BTS en los MTV VMAs en Chile: 8.00 p. m.

-BTS en los MTV VMAs en Tailandia: 7.00 a. m.

-BTS en los MTV VMAs en Argentina: 9.00 p. m.

-BTS en los MTV VMAs en Estados Unidos: 8.00 p. m.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.