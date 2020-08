Mientras los ARMY están pendientes al lanzamiento del MV Dynamite. El grupo BTS anuncia un nuevo evento en el que participarán. Se trata del FNS Song Festival del canal Fuji TV de Japón.

El 20 de agosto, la agencia Big Hit Entertainment confirmó la presencia de RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook como parte de las promociones de sus canciones “Star gold” y “MIC drop”.

Aunque no se presentarán físicamente, debido a las medidas establecidas por la COVID-19, los fans tienen grandes expectativas respecto al performance.

Por lo que, la compañía surcoreana indicó que RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, Taehyung y Jungkook ya culminaron la etapa de pregrabación en Corea y será lanzada durante la transmisión en vivo.

La fecha y hora programada para la puesta en escena de los Bangtan Boys es el miércoles 26 de agosto a las 6.30 p.m. (KST)

Esta será la segunda vez que BTS aparecerá en el FNS Song Festival del canal Fuji TV de Japón. La primera vez que participaron fue el 4 de diciembre de 2019, donde presentaron su tema “Fake love”.

Como se sabe, “Stay gold” es la canción principal del cuarto álbum japonés de BTS titulado Map of the soul: 7 the journey cuya fecha de lanzamiento fue el pasado 15 de julio.

Desde que el tema musical fue lanzando el 19 de junio en las plataformas virtuales, permaneció en el primer puesto en 82 países y regiones incluidos, Perú, Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Chile, Argentina, Brasil, Francia e India.

Asimismo, Map of the soul: 7 the journey registró 562.298 ventas de discos dentro de la primera semana de lanzamiento por lo que ocupó el número uno en la lista de álbumes de Oricon.

