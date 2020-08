Con veinte años en la industria de Kdramas y películas coreanas, Shin Min Ah está lista para sorprender nuevamente con su talento. La famosa actriz y modelo protagoniza el thriller Diva, película que reveló un nuevo adelanto poco antes de su estreno en los cines.

La protagonista de Oh my Venus vuelve a la pantalla grande con este proyecto a poco más de seis años de su último largomentraje, The X (2013). En Diva comparte roles con Lee Yoo Young (actriz del drama The lies within) y Lee Kyu Hyung (Hi Bye Mama).

Shin Min Ah es la destacada clavadista Lee Young. Foto: captura

El film presenta a Lee Young (Shin Min Ah), una destacada clavadista admirada por su destreza atlética y la belleza que le han dado el sobrenombre de ‘Diva de los clavados'. Sin embargo, algo que ansía es trabajar junto a su mejor amiga Soo Jin. Para lograrlo, decide cambiar su evento a parejas en nado sincronizado.

Mientras están en plena práctica para clasificar a las Olimpiadas, las deportistas se ven envueltas en un grave accidente. Lee Young pierde la memoria, pero Soo Jin desaparece sin dejar rastro. Mientras la protagonista intenta continuar con su vida, comenzarán a aparecer recuerdos que revelan un lado extraño de su mejor amiga.

En el nuevo tráiler, destacan las frases que revelan la posible tensión de su relación “¿Quieres quedarte con mi lugar? ¿Tienes miedo de que tome tu posición? Un lugar que no puede ser ocupado por dos”.

Por otro lado, durante la conferencia de prensa para la película, la actual novia de Kim Woo Bin y su colega relataron la preparación en clavados que siguieron con diligencia. Trabajar juntas también las impulsó a crear la perspectiva de amistad-rivalidad que debían proyectar en la película.

Actrices principales de la película Diva. Foto: Naver

“Cuatro meses antes de grabar, Lee Yoo Young y yo nos encontramos cada día para practicar. Nos hicimos muy cercanas, así que fue cómodo grabar con ella. Trabajó mucho y estoy agradecida”.

Aunque el rodaje de Diva inició en 2018 bajo la atenta guía de la directora Jo Seun Yeah, la película recién hará su estreno en las salas de Corea del Sur a mediados de setiembre del 2020.

