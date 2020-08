El 19 de agosto, el canal de YouTube MUSIC&NEW reveló el MV grabado por la pareja protagonista del dorama Memorials, Nana y Park Sung Hoon.

De estilo pop playero, el tema titulado “Our memories in summer” destaca su lado exótico al incluir el sonido de una guitarra hawaiana, y como describe MUSIC&NEW, ‘las letras parecen representar el corazón de los personajes principales y las voces de actores reales se armonizan para aumentar el sentimiento expresado’.

Para el MV, se incluyeron escenas del dorama además de imágenes de Nana y Park Sung Hoon en el estudio de grabación.

“Our memories in summer” es la séptima pista que integra el OST de Into the ring (titulado alternativo).

El primero, “Good sera” fue lanzado el 8 de julio utilizando la voz de Si Yeon, de DREAMCATCHER.

Luego vino “New direction” con Youra y “Still living in wonderful day” interpretado por la banda indie 9 and the Numbers.

La cuarta pista, “Spring flower”, estuvo a cargo de Chuu, vocalista del grupo K-pop, LOOΠΔ.

Finalmente, las dos últimas pistas previas a “Our Memories in Summer”, tituladas “Until the day” y “All the way”, son interpretadas por las cantantes solistas Min Seo y Boramiyu respectivamente.

