Shownu de MONSTA X: “Es genial ver a alguien que se ama a sí mismo y persigue su propia felicidad”

La revista Cosmopolitan Korea reveló parte de la entrevista realizada a Shownu, líder de MONSTA X y personaje principal que engalana la edición especial por su 20 aniversario.

Bajo ese concepto, la estrella K-pop reflexionó sobre cómo se siente después de celebrar cinco años del debut del grupo.

“No siento que hayamos estado activos durante tanto tiempo. No puedo decir que me sienta de la misma manera que cuando era un novato, pero actualmente estoy trabajando de una manera que no es muy diferente a la de entonces”.

Shownu prosigue: “Todos nuestros miembros tienen pasión. Creemos que podemos mejorar. Incluso cuando practicamos, trabajamos muy duro”.

Ante lo nebuloso que se distingue el futuro ahora, el líder de MONSTA X señala: “En tiempos difíciles como estos debido a COVID-19, estamos lo suficientemente felices con solo prepararnos para los conciertos y mostrarnos a nuestros fanáticos”.

Shownu de MONSTA X fotografíado por Kim Cham. Crédito: Cosmopolitan Korea. :

Seguidamente, el intérprete de ‘Now we know why’ dedica unas palabras para expresar lo que siente por sus compañeros Joo Heon, Min Hyuk, I.M, Hyung Won y Ki Hyun.

"No importa cuántos amigos tenga, los miembros [de MONSTA X] son las únicas personas con las que puedo ser realmente honesto".

“Pasamos mucho tiempo juntos incluso cuando no estamos trabajando porque vivimos juntos en los dormitorios. Tenemos buenas conversaciones entre nosotros y, como somos profesionales, sabemos cómo cuidar nuestro trabajo cuando lo necesitamos”, dice.

Más adelante, se le pide a Shownu definir qué es para él ser una persona genial.

“Amarse a uno mismo, eso es lo que quiero hacer, pero no soy bueno en eso. Creo que alguien que se ama a sí mismo y puede encontrar la felicidad es alguien que lo ha logrado. Ese tipo de personas son apasionadas y trabajan duro en todo. Por otro lado, estoy persiguiendo la vida. Siempre estoy pensando, ‘¿Qué tengo que hacer ahora?’”

La entrevista finaliza, preguntando a Shownu dónde se ve a sí mismo de aquí a 20 años.

“Deseo que todo MONSTA X, incluyéndome a mí, envejezca bien. Como artista, incluso cuando tenga 40 o 50 años, quiero estar a la moda como [el fundador de JYP Entertainment] Park Jin Young y Usher”.

