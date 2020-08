Luego de varios rumores que empezaron a salir en los medios de Corea del Sur, un representante del canal KBS salió a responder sobre el caso positivo de COVID-19 dentro del elenco del dorama Men are men.

Aunque en primera instancia se quiso mantener la identidad del actor coreano en reserva, horas después se conoció que se trataba de Seo Sung Jong.

Este fue el primer comunicado que se envió a los medios, el canal del kdrama también conocido como To all the guys who loved me:

“La filmación con el actor ‘A’ (caso positivo al coronavirus) tuvo lugar el 14 de agosto, y el 19 de agosto, se notificó a ‘A’ que dieron positivo.

Hemos cancelado los horarios de filmación de hoy en relación con los miembros del personal que ingresaron.

‘A’ se les ha pedido que participen en los procedimientos de autocuarentena. “A” está siendo interrogado actualmente sobre sus actividades y rutas recientes”.

En un siguiente informe de medios como Allkpop, se reveló que se trataba del actor Seo Sung Jong, quien se encuentra en casa cumpliendo con las indicaciones.

PUEDES VER Hyun Bin: problemas legales en Japón por publicación de photobook del actor

Posterior a este anuncio, las agencias del elenco de Men are men me empezaron a emitir comunicados de prensa respecto a sus representados.

Por ejemplo, la agencia de Hwang Jung Eum informó que la actriz no tuvo contacto directo con Seo Sung Jong.

Este fue el anuncio traducido al español de C-JES Entertainment.

“Los tiempos de filmación de Hwang Jung Eum fueron diferentes a los de Seo Sung Jong, por lo que nunca se conocieron directamente”.

Quienes si están cumpliendo cuarentena luego de compartir grabaciones con el actor fueron sus compañeros Kim Won Hae y Heo Dong Won.

Según las compañías de los artistas surcoreanos se han sometido a la autocuarentena y están esperando los resultados de sus pruebas.

PUEDES VER Song Joong Ki reaparece en su primer evento público con Space sweepers

¿Quién es Seo Sung Jong de Men are men?

El actor Seo Sung Jong regresaba a la pantalla chica con Men are men luego de dos años de ausencia. Para el drama de KBS iba a interpretar un papel secundario.

Asimismo, el artista surcoreano es recordado por sus papeles en Feel good to die o Wok of love.

También participó en películas como Three summer night o Twilight gansters.

PUEDES VER Jisoo de BLACKPINK confirmada como protagonista del nuevo dorama Snowdrop

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.