Jo Kwon revela experiencia “paranormal” en edificio de JYP que lo hizo terminar en emergencias

El artista Jo Kwon fue recientemente invitado al programa Korean foreigners del canal MBC Every 1. En en esta edición, que fue transmitida el 19 de agosto, también participaron Moon Soo In, Yoo Sun Ho, Alexander, ex UKISS, entre otros.

Dentro de una secuencia del show de variedades, los idols coreanos fueron consultados sobre las experiencias paranormales que vivieron, siendo la del intérprete de “Animal” la que más repercusión causó.

Jo Kwon sobre el fantasma de JYP. Créditos: MBC

Jo Kwon contó sobre el ente de un niño que merodeaba el primer edificio de JYP Entertainment, el mismo que habría asustado a otros trainees y idols K-pop.

“Hay una historia de terror que se la saben los artistas de la primera generación de JYP, como Bi Rain o Lim Jung Hee”, empezó diciendo el ex miembro de 2AM.

“JYP tiene un niño fantasma. Hay una escalera a la sala de práctica subterránea (del edificio antiguo de la compañía), y la mayoría ha caído allí. Entonces mientras me dirigía a ensayar, escuché un sonido similar a una risa, tropecé y tuve una fuerte caída por lo que me tuvieron que llevar a la sala de emergencias”, agregó.

Continuando con su relato: “Es sabido que ese sitio donde estuvo ubicado la compañía fue un cementerio en el pasado”.

Este relato fue escuchado con mucha atención por los invitados y presentadores de Korean foreigners del canal MBC Every1.

