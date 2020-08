Taehyung de BTS y su divertida sesión de ‘consejería vocacional’ para ARMY

El visitante asiduo de Weverse, Kim Taehyung sorprendió este miércoles 19 con una peculiar actividad para los fans de BTS (ARMY) que estaban conectados a la app.

El cantante conocido en el medio artístico como V se dirigió a sus admiradores y les convocó a compartir con él sus hobbies para ayudar a los indecisos en su carrera profesional.

“Si aún no tienes un sueño o un trabajo soñado y quieres encontrarlo, por favor escribe una respuesta a esto: Hola soy **, mi hobby es ** y me gusta estudiar **%. Por favor, háganmelo saber”.

Cuando las respuestas comenzaron a inundar Weverse, Taehyung dejó que su sentido del humor tomara el mando al entregar los resultados que ofrecía a sus fans.

Caso 1: Hola soy ARMY. Mi hobby es hacer ejercicio, y me gusta estudiar 7%.

Taehyung: Tu trabajo es ser un jugador o jugadora de hockey.

Caso 2: Estoy en mi último semestre de la universidad pero no tengo un sueño. Mi hobby es editar videos, juegos etc. No odio estudiar.

Taehyung: Tu trabajo es ser un pianista.

Caso 3: Hola, mi nombre es Lia. Mi hobby es mirar los MV de BTS y creo que disfruto estudiar al 100%.

Taehyung: Tu trabajo es ser arquitecta.

Los fans también fueron ‘troleados’ cuando bromearon sobre su aspiración de conocer a los integrantes del grupo Kpop más popular del momento.

“Mi sueño es casarme con Taehyung”, comentó una ARMY. La respuesta de ‘Tae Tae’ a la propuesta de su admiradora fue: “Parece que todavía no tienes un sueño ㅜ”

Para otro caso, Taehyung no dudó en seguirle la corriente a otra fan y revelar la presunta ubicación del rapero Suga de BTS.

“Hola, soy una Kim ARMY. Mi hobbie es pensar en Min Yoongi, creo que me casaré con Min Suga 1000000%”

V: Tu pareja está en Chungcheongnam-do ahora mismo. ¡Cuando tengas tiempo ve a buscarlo!

