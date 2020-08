El 19 de agosto se informó de la adhesión de la cantante Baek Ji Young al nuevo proyecto de la cadena MBN llamando tentativamente Miss Back.

El formato de este nuevo proyecto televisivo será un híbrido entre documental y programa de variedades, en el que se hará un seguimiento a un grupo de cantantes que debutaron dentro de grupos K-pop, pero cuya estrella se fue apagando y terminaron olvidadas por los fans.

El contenido de Miss Back incluirá entrevistas con las protagonistas contando su historia, así como el proceso de preparación para tentar la posibilidad de relanzar su carreras.

Al frente del show, estará la cantante Baek Ji Young, conocida como ‘Queen of Ballads’ (reina de las baladas, en español). La artista de 44 años cumplirá los roles de productora y mentora de las participantes.

Además de su aporte como entrenadora vocal, Baek Ji Young también compartirá parte de su experiencia adquirida en los 22 años que lleva dentro de la industria musical, que entre otras distinciones, la hicieron acreedora del titulo de ‘OST Queen’, por sus colaboraciones con doramas famosos como Secret garden (2010), The producers (2015) y más recientemente con The World of the Married (2020) a través del tema “The days that were loved”.

Finalmente, se informó que Miss Back estaría programado para emitirse en la segunda mitad del 2020.

