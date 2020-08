La miembro Jisoo de BLACKPINK aparece en la reciente portada de la revista Marie Claire y no solo regaló a sus fans un entretenida sesión de fotos, también habló sobre sus próximos proyectos y temas personales.

Esta publicación se realiza luego de que la artista sea confirmada como protagonista para el nuevo drama Snowdrop.

Jisoo de BLACKPINK habló de diversos temas, entre sus gustos u opinión de los doramas hasta su estado de ánimo tras el éxito registrado por el single “How you like that”.

Cuando fue consultada por cómo se describiría, la idol K-pop dijo que se considera “más imprudente, que positiva”.

“Cuando necesito tomar una decisión, pienso tranquilamente todos los escenarios y cuando lo hago no miro hacia atrás. No me obsesiono con el pasado”.

Sobre las actividades de BLACKPINK, Jisoo comentó lo siguiente.

“Estoy disfrutando mucho que las cuatro estemos juntas y promocionando al grupo, ya que antes estuvimos realizando actividades por separado. Me divierto al estar juntas, pasando el rato, comiendo o charlando”.

Jisoo de BLACKPINK y los doramas

Respecto a los doramas, la artista de la marca de YG Entertainment dijo que últimamente está siguiendo dos series incentivada por Lisa.

“Lisa siempre ve dramas mientras come y terminamos viendo juntas. Estamos haciendo maratón de The lonely and great god y también It’s okay to not be okay. Pero lo que más disfruto es la reacción que tiene Lisa mientras los ve. Es demasiado adorable”.

Estas son algunas fotografías de Jisoo de BLACKPINK para Marie Claire.

